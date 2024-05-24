"Челси" хочет Дурана, несмотря на уход Почеттино

Агент нападающего "Астон Виллы" Джона Дурана сообщил, что "Челси" по-прежнему хочет приобрести его клиента, несмотря на уход Маурисио Почеттино с поста главного тренера "синиз".

Дурана связывали с переходом в "Челси" еще в январе. "Синие" видят у Джона большой потенциал, как и видят то, что 20-летний колумбиец не имеет регулярной игровой практики в "Вилле".



Агент Джонатан Эррера ожидает, что летом "Челси" предпримет новую попытку заполучить Дурана, а уход Почеттино на это никак не повлияет.



"Мы говорим об игроке, у которого есть контракт с "Астон Виллой". Он очень хорошо завершил сезон, и тренер рассчитывает на него. Попадание в Лигу Чемпионов — это отличная возможность, но мы знаем, что он хочет играть, поэтому посмотрим".



"Сейчас открывается трансферное окно, и клуб изучает варианты, как изучаем и мы".



"Интерес (со стороны "Челси") всегда существовал. Тот факт, остается Почеттино или уходит, не должен влиять на тех, кто хочет заполучить его в клуб".



"Это игрок, которого они хотят, независимо от смены тренера. Посмотрим, что случится, но интерес всегда существовал", — цитирует Эрреру Daily Mail.