МЮ провел встречу с представителями Маккенны

"Манчестер Юнайтед" провел встречу с представителями главного тренера "Ипсвича" Кирана Маккенны.

Маккенна считается одним из трех фаворитов на вакантную должностью главного тренера "Челси" — наравне с Энцо Мареской из "Лестера" и Томасом Франком из "Брентфорда".



"Юнайтед" в свою очередь пока даже не принял решение насчет своего нынешнего наставника Эрика Тен Хага и сделает это только после финала Кубка Англии против "Манчестер Сити" в ближайшую субботу.



Тем не менее, "Юнайтед" хочет быть готовым на случай расставания с Тен Хагом, вдобавок "красные дьяволы" не желают проявить медлительность и позволить "Челси" перехватить Маккенну.



По информации Sky Sports, еще на прошлой неделе Омар Беррада, заступающий на должность исполнительного директора "Юнайтед", и технический директор "дьяволов" Джейсон Уилкокс провели встречу с представителями Маккенны, обсудив возвращение 38-летнего североирландца на "Олд Траффорд" в качестве главного тренера.



Ранее в своей карьере Маккенна провел пять лет в структуре "Юнайтед", ассистируя Оле Гуннару Сульшеру и Жозе Моуриньо.



Добавим, один матч едва ли может стать определяющим для судьбы Тен Хага, но в случае поражения на "Уэмбли" в субботу "Юнайтед" останется без еврокубков на будущий сезон, поскольку в Премьер-Лиге "дьяволы" заняли только восьмое место.