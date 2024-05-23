"Ньюкасл" хочет купить Боуэна и Калверт-Левина

"Ньюкасл" заинтересован в приобретении вингера "Вест Хэма" Джаррода Боуэна и нападающего "Эвертона" Доминика Калверт-Левина.

Финализируя планы на летнее трансферное окно во время недавних встреч, руководители "Ньюкасла" определили Боуэна и Калверт-Левина в качестве своих ключевых целей.



"Сороки" отдают себе отчет, что оба трансфера выглядят сложными и дорогими, вдобавок клубу с "Сент-Джеймс Парк" сперва нужно кого-нибудь продать.



Однако The Telegraph утверждает, что интерес "Ньюкасла" является серьезным, а Джаррод и Калверт являются двумя именами из очень короткого шорт-листа целей "сорок".



Вообще, приглашение правого вингера является приоритетной задачей для "Ньюкасла" на лето, и в качестве альтернативы Боуэну "сороки" рассматривают Майкла Олисе из "Кристал Пэлас".



27-летний Боуэн очень ярко отыграл сезон 2023/24, забив 16 голов и отдав шесть результативных передач в Премьер-Лиге, однако уход Дэвида Мойеса с поста главного тренера "Вест Хэма" может подтолкнуть Джаррода к смене обстановки.



А 27-летний Калверт-Левин, чей "Эвертон" находится в тяжелом экономическом положении, может заменить в "Ньюкасле" 32-летнего Каллума Уилсона, который с высокой вероятностью будет продан летом.



Помимо "Ньюкасла", Домиником также интересуются клубы из Саудовской Аравии.