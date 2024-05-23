"Тоттенхэм" задумывается о покупке Хадсон-Одои

"Тоттенхэм" задумывается о приобретении вингера "Ноттингем Форест" Каллума Хадсон-Одои.

Хадсон-Одои был предложен "Тоттенхэму" еще прошлым летом, когда "Челси" пытался избавиться от Каллума.



Тогда "Тоттенхэм" отверг Хадсон-Одои и предпочел потратить 47 миллионов фунтов на приглашение Бреннана Джонсона из "Форест". А Каллум в в свою очередь отправился к "лесникам" по сделке стоимостью 3 млн. фунтов.



С тех пор Хадсон-Одои провел весьма неплохой сезон, забив восемь голов и отдав одну результативную передачу в 29 матчах Премьер-Лиги, где "Форест" удалось избежать вылета.



Как утверждает The Guardian, своей игрой 23-летний англичанин заставил "Тоттенхэм" вновь задуматься о его приглашении, но на сей раз "шпорам" придется заплатить гораздо больше.



Укрепление флангов атаки в любом случае является одной из приоритетных задач на лето для главного тренера "Тоттенхэма" Анге Постекоглу, чья команда в следующем сезоне выступит в Лиге Европы.