"Тоттенхэм" задумывается о покупке Хадсон-Одои

Каллум Хадсон-Одои "Тоттенхэм" задумывается о приобретении вингера "Ноттингем Форест" Каллума Хадсон-Одои.

Хадсон-Одои был предложен "Тоттенхэму" еще прошлым летом, когда "Челси" пытался избавиться от Каллума.

Тогда "Тоттенхэм" отверг Хадсон-Одои и предпочел потратить 47 миллионов фунтов на приглашение Бреннана Джонсона из "Форест". А Каллум в в свою очередь отправился к "лесникам" по сделке стоимостью 3 млн. фунтов.

С тех пор Хадсон-Одои провел весьма неплохой сезон, забив восемь голов и отдав одну результативную передачу в 29 матчах Премьер-Лиги, где "Форест" удалось избежать вылета.

Как утверждает The Guardian, своей игрой 23-летний англичанин заставил "Тоттенхэм" вновь задуматься о его приглашении, но на сей раз "шпорам" придется заплатить гораздо больше.

Укрепление флангов атаки в любом случае является одной из приоритетных задач на лето для главного тренера "Тоттенхэма" Анге Постекоглу, чья команда в следующем сезоне выступит в Лиге Европы.


Метки Ноттингем Форест, Тоттенхэм, Хадсон-Одои

Автор mihajlo   

Дата 23.05.2024 21:00

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  1. gary47 23.05.2024 21:20 # gary47
    50 за Хадсона, 50 за Данило, 40 за Мурильо. Добро пожаловать всем!

    (ответить)

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