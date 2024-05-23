Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр пропустит финал Кубка Англии против "Манчестер Сити" в ближайшую субботу.

5 мая "Юнайтед" объявил, что Магуайр получил травму мышечного характера на тренировке и будет отсутствовать около трех недель.



Харри пропустил четыре заключительных матча в сезоне Премьер-Лиги, однако надеждам "Юнайтед" на выздоровление 31-летнего англичанина к 26 мая оказалось не суждено сбыться.



Таким образом, Магуайр не выйдет на поле "Уэмбли" в субботу, но травма не должна помешать Харри откликнуться на вызов в сборную Англии.



"Он недоступен. Нет, я бы не назвал это рецидивом. Он просто не успевает вовремя — процесс восстановления пошел не так, как мы ожидали", — цитирует главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага Sky Sports.



Также Тен Хаг подтвердил, что возобновившие тренировки Виктор Линделеф, Мейсон Маунт и Антони Мартиаль должны быть в порядке.