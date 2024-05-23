FA обвинила Пакету в умышленных желтых карточках

FA предъявила обвинения атакующему полузащитнику "Вест Хэма" Лукасу Пакете насчет умышленных желтых карточек для заработка в букмекерских конторах.

О том, что FA начала свое расследование в отношении Пакеты, стало известно еще в августе 2023. По этой причине сорвался переход Лукаса в "Манчестер Сити".



Это расследование не помешало Пакете благополучно доиграть сезон за "Вест Хэм" и быть одним из лучших игроков лондонской команды. Но теперь Лукасу придется ответить за свои поступки.



Ассоциация обвиняет 26-летнего бразильца в том, что тот четырежды умышленно получил желтую карточку: против "Лестера" в ноябре 2022, против "Астон Виллы" в марте 2023, против "Лидса" в мае 2023 и против "Борнмута" в августе 2023.



FA утверждает, что Пакета пытался получить по "горчичнику" в перечисленных матчах, "чтобы повлиять на букмекерский рынок с целью обогащения одного или нескольких лиц через ставки".



Теперь у Пакеты есть время до 3 июня, чтобы предоставить свой ответ, но Лукас уже написал в социальных сетях, что категорически отрицает свою вину.



"Я крайне удивлен и расстроен тем, что FA решила предъявить мне обвинения. На протяжении девяти месяцев я оказывал содействие на каждом шаге их расследования и предоставил всю информацию, которую мог".



"Я полностью отрицаю свою вину и буду сражаться изо всех сил, чтобы очистить свое имя. Пока продолжается этот процесс, я не буду давать никаких дополнительных комментариев", — сообщил Пакета.