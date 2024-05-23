FA обвинила Пакету в умышленных желтых карточках

Лукас Пакета FA предъявила обвинения атакующему полузащитнику "Вест Хэма" Лукасу Пакете насчет умышленных желтых карточек для заработка в букмекерских конторах.

О том, что FA начала свое расследование в отношении Пакеты, стало известно еще в августе 2023. По этой причине сорвался переход Лукаса в "Манчестер Сити".

Это расследование не помешало Пакете благополучно доиграть сезон за "Вест Хэм" и быть одним из лучших игроков лондонской команды. Но теперь Лукасу придется ответить за свои поступки.

Ассоциация обвиняет 26-летнего бразильца в том, что тот четырежды умышленно получил желтую карточку: против "Лестера" в ноябре 2022, против "Астон Виллы" в марте 2023, против "Лидса" в мае 2023 и против "Борнмута" в августе 2023.

FA утверждает, что Пакета пытался получить по "горчичнику" в перечисленных матчах, "чтобы повлиять на букмекерский рынок с целью обогащения одного или нескольких лиц через ставки".

Теперь у Пакеты есть время до 3 июня, чтобы предоставить свой ответ, но Лукас уже написал в социальных сетях, что категорически отрицает свою вину.

"Я крайне удивлен и расстроен тем, что FA решила предъявить мне обвинения. На протяжении девяти месяцев я оказывал содействие на каждом шаге их расследования и предоставил всю информацию, которую мог".

"Я полностью отрицаю свою вину и буду сражаться изо всех сил, чтобы очистить свое имя. Пока продолжается этот процесс, я не буду давать никаких дополнительных комментариев", — сообщил Пакета.


Метки FA, Вест Хэм, Пакета, ставки

Автор mihajlo   

Дата 23.05.2024 19:00

Количество просмотров Просмотров: 601

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. superglor 23.05.2024 19:29 # superglor
    Менталитет бразила-далбаеба. Получает по 100 тысяч фунтов в неделю, но хочет получить еще тыщу-другую на ставках просто потому что есть возможность.

    И тут же пример Крооса, который отказывается от лишних миллионов, потому что понимает что и так заработал достаточно и просто хочет завершить карьеру как великий.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: