FA обвинила Пакету в умышленных желтых карточках
FA предъявила обвинения атакующему полузащитнику "Вест Хэма" Лукасу Пакете насчет умышленных желтых карточек для заработка в букмекерских конторах.
О том, что FA начала свое расследование в отношении Пакеты, стало известно еще в августе 2023. По этой причине сорвался переход Лукаса в "Манчестер Сити".
Это расследование не помешало Пакете благополучно доиграть сезон за "Вест Хэм" и быть одним из лучших игроков лондонской команды. Но теперь Лукасу придется ответить за свои поступки.
Ассоциация обвиняет 26-летнего бразильца в том, что тот четырежды умышленно получил желтую карточку: против "Лестера" в ноябре 2022, против "Астон Виллы" в марте 2023, против "Лидса" в мае 2023 и против "Борнмута" в августе 2023.
FA утверждает, что Пакета пытался получить по "горчичнику" в перечисленных матчах, "чтобы повлиять на букмекерский рынок с целью обогащения одного или нескольких лиц через ставки".
Теперь у Пакеты есть время до 3 июня, чтобы предоставить свой ответ, но Лукас уже написал в социальных сетях, что категорически отрицает свою вину.
"Я крайне удивлен и расстроен тем, что FA решила предъявить мне обвинения. На протяжении девяти месяцев я оказывал содействие на каждом шаге их расследования и предоставил всю информацию, которую мог".
"Я полностью отрицаю свою вину и буду сражаться изо всех сил, чтобы очистить свое имя. Пока продолжается этот процесс, я не буду давать никаких дополнительных комментариев", — сообщил Пакета.
23.05.2024 19:00
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Менталитет бразила-далбаеба. Получает по 100 тысяч фунтов в неделю, но хочет получить еще тыщу-другую на ставках просто потому что есть возможность.
И тут же пример Крооса, который отказывается от лишних миллионов, потому что понимает что и так заработал достаточно и просто хочет завершить карьеру как великий.
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