Тухель — фаворит МЮ на замену Тен Хагу

Томас Тухель будет фаворитом на должность главного тренера "Манчестер Юнайтед", если "красные дьяволы" решат уволить Эрика Тен Хага.

Едва завершив сезон с "Баварией", Тухель доступен безо всякой компенсации. Прежде Томас также поработал в "Челси" и ПСЖ, и в "Юнайтед" считают, что 50-летний немец идеально соответствует нужному им профилю — профилю специалиста, который подкован тактически и обладает опытом работы в больших клубах.



По информации The Guardian, совладелец "Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф лично возглавляет процесс поисков замены для Тен Хагу, хотя решение по Эрику будет принято только после финала Кубка Англии в ближайшую субботу.



Боссы "Юнайтед" высоко ценят достижения Тухеля, включая победу в Лиге Чемпионов с "Челси" в 2021 году, и считают, что темперамент Томаса поможет ему держать в узде звездных игроков.



Помимо Тухеля, "Юнайтед" также проявляет интерес к Кирану Маккенне, Томасу Франку, Гарету Саутгейту и Маурисио Почеттино.