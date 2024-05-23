"Челси" обзаведется новым главным тренером на этой неделе

"Челси" определил трех ведущих кандидатов на вакантную должность главного тренера и надеется произвести назначение до конца этой недели.

В минувший вторник, спустя 48 часов после завершения сезона Премьер-Лиги, "Челси" объявил о расставании с Маурисио Почеттино.



А к настоящему моменту "синие" определились с тремя специалистами, у которых они видят правильные качества для этой работы. Речь идет о Томасе Франке из "Брентфорда", Энцо Мареске из "Лестера" и Киране Маккенне из "Ипсвича".



Все трое добились определенных успехов на своих текущих местах работы, и со дня на день "Челси" рассчитывает остановиться на ком-то одном.



"Челси" рассматривал и некоторые другие варианты, но они были отброшены. Среди таких Sky Sports называет Себастьяна Хенесса из "Штутгарта" и недавно покинувшего "Брайтон" Роберто Де Дзерби.