Райт советует "Арсеналу" купить Исака

Легенда "Арсенала" Ян Райт посоветовал главному тренеру "канониров" Микелю Артете приобрести нападающего "Ньюкасла" Александера Исака.

В сезоне 2023/24 "Арсенал" до последнего тура сражался за титул Премьер-Лиги, но в итоге финишировал позади "Манчестер Сити".



Райт вспоминает, что "Арсенал" недосчитался трех очков, когда в апреле проиграл 2:0 в гостях у "Астон Виллы". По мнению Яна, тогда "канонирам" пригодился бы нападающий вроде Исака, который забил 21 гол в 30 матчах этого сезона.



"Вспоминая о некоторых действительно упорных матчах, ты возвращаешься к матчу против "Астон Вилла", когда "Арсенал" проиграл. Будь у тебя нападающий, который может забить гол из ничего... Это успокаивает команду, когда знаешь, что у тебя есть тот, кому достаточно полумомента".



"Такой игрок на вес золота. Это успокаивает всю команду. Ты можешь расслабиться и начать играть. Если же ты последовательно упускаешь моменты на стадии, на которой находился "Арсенал", и никто из парней передней линии не забивает, команда начинает ощущать давление".



"Этого нельзя допускать, противостоя "Манчестер Сити". Ты должен быть в состоянии забивать голы. Мы забивали — мы забили много голов в этом сезоне. Но я говорю о том, чтобы менять ход матчей, менять течение игры".



"Я бы определенно присмотрелся к кому-нибудь, кто бы вписался в эту технически организованную команду. Ходит много разговоров насчет Исака из "Ньюкасла". Глядя на него, можно сказать: "Да, я бы взял его". Учитывая его манеру игры, я могу представить кого-нибудь вроде него в "Арсенале".



Я могу это представить, учитывая то, как он связывает игру, как Микель захотел бы использовать игрока вроде него в этой команде".



"Нам больше всего нужен тот, кто будет использовать эти полумоменты", — цитирует Райта Daily Mirror.