Почеттино был недоволен связкой Кайседо и Энцо

Бывший главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино был недоволен тем, что ему приходится использовать полузащитников Мойсеса Кайседо и Энцо Фернандеса.

Кайседо и Фернандес до сих пор являются двумя самыми дорогими приобретениями в истории Премьер-Лиги. Они стоили "Челси" 115 и 107 миллионов фунтов, соответственно.



Столь крупные инвестиции со стороны "Челси" изначально не оставляли Почеттино иного выбора, кроме как использовать обоих игроков в стартовом составе, однако The Athletic утверждает, что покинувший свой пост в минувший вторник Маурисио имел большие претензии к тому и другому.



Почеттино считал, что Кайседо не обладает позиционной дисциплиной, чтобы в одиночку закрывать опорную зону. Что касается Энцо, то Маурисио не видел у своего соотечественника качеств разрушителя для игры в стиле "бокс-ту-бокс".



Почеттино испытывал большие сомнения насчет того, достаточно ли хороша для Премьер-Лиги его дорогостоящая связка полузащитников. Маурисио всегда старался кого-нибудь приставить в помощь Кайседо и Энцо, потому что не верил в способность обоих самостоятельно исполнять свои роли.



Возможно, эта проблема была одной из тем переговоров Почеттино с боссами "Челси" в конце сезона, но вместо того, чтобы попытаться найти решение, руководство предпочло убрать Маурисио.