Лопетеги возглавил "Вест Хэм"

"Вест Хэм" представил Хулена Лопетеги в качестве своего нового главного тренера.

В начале мая "Вест Хэм" объявил, что истекающий в конце сезона контракт Дэвида Мойеса продлен не будет. Одновременно с этим в прессе появились слухи, что "молотобойцы" уже договорились с Хуленом.



И вот сегодня "Вест Хэм" подтвердил, что Лопетеги вступает в должность главного тренера с 1 июля. А со своей новой командой Хулен познакомится в начале июля, когда "молотобойцы" приступят к предсезонной подготовке.



По информации BBC, контракт 57-летнего испанца с "Вест Хэмом" рассчитан на два года и предусматривает опцию продления на третий.



Лопетеги находился без работы с августа 2023, когда он покинул "Вулверхэмптон" за считанные дни до старта сезона из-за разногласий с руководством клуба насчет трансферов.



"Прежде всего я очень счастлив, что смогу стать частью будущего этого большого клуба. Мы постараемся наложить свой отпечаток на клуб".



"Я там, где хочу быть. Я здесь, потому что хочу быть здесь, и это был замечательный день для нас, когда мы пришли к соглашению, потому что мы были на 100 процентов настроены оказаться здесь. У нас были и другие возможности, но я очень рад, что "Вест Хэм" выбрал меня, потому что я тоже выбрал "Вест Хэм". Так что мы очень рады этому".



"Мы пришли сюда с идеей и замыслом навести много, много шума. За этим мы здесь, и мы в восторге от этого вызова", — сообщил экс-наставник "Реала", "Севильи" "Порту" и сборной Испании.