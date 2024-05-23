"Ньюкасл" согласовал переход Ллойда Келли

"Ньюкасл" согласовал переход защитника "Борнмута" Ллойда Келли свободным агентом.

Пять последних сезонов Келли отыграл за "Борнмут", куда он в свое время перешел из "Бристоль Сити". Однако контракт Ллойда с "вишенками" истекает в конце июня и продлен не будет.



Келли связывали с различными клубами, включая "Ливерпуль" и "Тоттенхэм", однако Daily Mail утверждает, что "Ньюкасл" выигрывает борьбу за 25-летнего англичанина.



"Ньюкасл" уже договорился с Келли, ключом к чему стал тот факт, что главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау прекрасно знает Ллойда по совместной работе в "Борнмуте".



Помимо Келли, способного сыграть центрального защитника и левого защитника, "Ньюкасл" близок к договоренности и с Тосином Адарабиойо, чей контракт с "Фулхэмом" также истекает в конце следующего месяца.