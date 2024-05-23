"Ньюкасл" согласовал переход Ллойда Келли

Ллойд Келли "Ньюкасл" согласовал переход защитника "Борнмута" Ллойда Келли свободным агентом.

Пять последних сезонов Келли отыграл за "Борнмут", куда он в свое время перешел из "Бристоль Сити". Однако контракт Ллойда с "вишенками" истекает в конце июня и продлен не будет.

Келли связывали с различными клубами, включая "Ливерпуль" и "Тоттенхэм", однако Daily Mail утверждает, что "Ньюкасл" выигрывает борьбу за 25-летнего англичанина.

"Ньюкасл" уже договорился с Келли, ключом к чему стал тот факт, что главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау прекрасно знает Ллойда по совместной работе в "Борнмуте".

Помимо Келли, способного сыграть центрального защитника и левого защитника, "Ньюкасл" близок к договоренности и с Тосином Адарабиойо, чей контракт с "Фулхэмом" также истекает в конце следующего месяца.


Метки Борнмут, Келли, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 23.05.2024 13:00

Количество просмотров Просмотров: 256



Поиск: