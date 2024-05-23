"Ньюкасл" согласовал переход Ллойда Келли
"Ньюкасл" согласовал переход защитника "Борнмута" Ллойда Келли свободным агентом.
Пять последних сезонов Келли отыграл за "Борнмут", куда он в свое время перешел из "Бристоль Сити". Однако контракт Ллойда с "вишенками" истекает в конце июня и продлен не будет.
Келли связывали с различными клубами, включая "Ливерпуль" и "Тоттенхэм", однако Daily Mail утверждает, что "Ньюкасл" выигрывает борьбу за 25-летнего англичанина.
"Ньюкасл" уже договорился с Келли, ключом к чему стал тот факт, что главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау прекрасно знает Ллойда по совместной работе в "Борнмуте".
Помимо Келли, способного сыграть центрального защитника и левого защитника, "Ньюкасл" близок к договоренности и с Тосином Адарабиойо, чей контракт с "Фулхэмом" также истекает в конце следующего месяца.
23.05.2024 13:00
Просмотров: 256
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: