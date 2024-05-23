Осимхен хочет только в "Челси"

"Челси" остается главным претендентом на нападающего "Наполи" Виктора Осимхена.

Ранее считалось, что непопадание в Лигу Чемпионов и сложная ситуация с соблюдением правил финансового фейр-плей могут помешать "Челси" заполучить Осимхена грядущим летом.



Однако TEAMtalk в эксклюзивном материале утверждает, что "Челси" по-прежнему опережает ПСЖ и саудовские клубы в борьбе за Осимхена, а сам Виктор полностью сосредоточен на переходе к "синим".



В минувший вторник "Челси" попрощался со своим главным тренером Маурисио Почеттино, однако это никак не повлияло на трансферные планы "синих" и на желание 25-летнего нигерийца перебраться в Лондон.



Контракт Осимхена с "Наполи" предусматривает отступные в 130 миллионов евро (111 млн. фунтов), что сделало бы Виктора вторым самым дорогим приобретением в истории Премьер-Лиги — после полузащитника "Челси" Мойсеса Кайседо.



Сообщается, что компромисс с лагерем Осимхена об условиях личного контракта может быть достигнут уже в ближайшие дни. Затем "Челси" нужно будет договориться с "Наполи", и "синие" могут попытаться сбить цену, предложив включить в сделку по Виктору кого-нибудь из своих игроков.