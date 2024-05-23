Магуайр: "Это был действительно разочаровывающий сезон"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр заявил, что его команда должна была лучше провести этот сезон, несмотря на огромное количество травм.

Сезон 2023/24 "Юнайтед" завершил только на восьмом месте, что является худшим результатом клуба с "Олд Траффорд" за все время выступлений в Премьер-Лиге.



Последнее время ходят слухи, что после столь неудачного сезона "Юнайтед" может распродать почти весь свой состав, и Магуайр этим не удивлен. В то же время Харри видит возможность скрасить впечатление о себе, завоевав Кубок Англии.



"Так бывает, когда играешь за этот клуб. Если вы не добиваетесь хороших результатов, к игрокам возникают большие вопросы, игроков связывают с уходом. Их продают, выставляют на трансфер, а тренер оказывается под давлением. Я здесь уже пять лет, поэтому знаю, что бывает. Тренер достаточно опытен, чтобы знать, что это неотъемлемая черта клуба. Уверен, он может справиться с этим".



"Это был действительно разочаровывающий сезон, учитывая то, где мы были год назад. Каждый признает это. Разумеется, мы столкнулись с нелепо большим количеством травм. Мы не лучшим образом с этим справились. Мы должны были набрать больше очков, чем набрали. Мы выступали недостаточно хорошо и должны были показывать игру лучше".



"Разумеется, Европа — это то, куда нам нужно стремиться. Было бы отличным достижением завоевать кубок против команды, которая играет так хорошо", — сообщил Магуайр The Sun.