"Челси" готов продать Чалобу, Матсена, Галлахера и Бройю

Трево Чалоба и Конор Галлахер "Челси" открыт к предложениям по защитникам Трево Чалобе с Яном Матсеном, полузащитнику Конору Галлахеру и нападающему Армандо Бройе.

Галлахер был ключевым игроком для "Челси" в сезоне 2023/24. Таковым же себя в концовке кампании проявил и Чалоба, однако уход Маурисио Почеттино с поста главного тренера сгущает тучи над обоими.

Как сообщает BBC, "Челси" оценивает 24-летнего Галлахера в 50 миллионов фунтов, несмотря на истекающий через год контракт.

Что касается 24-летнего Чалобы, то еще прошлым летом "Челси" принял предложение "Ноттингем Форест" в 25 млн. фунтов, но сам Трево отказался от этого перехода.

Утверждается, что Чалоба готов рассмотреть предложения только от клубов из топ-7 Премьер-Лиги или зарубежных клубов, выступающих в Лиге Чемпионов.

22-летний Матсен и 22-летний Бройя в свою очередь вторую половину сезона 2023/24 провели в дортмундской "Боруссии" и "Фулхэме", соответственно, на правах аренды.

При этом арендное соглашение соглашение по Матсену, который сейчас готовится с "Боруссией" к финалу Лиги Чемпионов, подразумевает опцию выкупа за 35 млн. фунтов.

Все четверо перечисленных игроков доступны для трансфера, и в идеале "Челси" хотел бы продать их до 30 июня, чтобы поправить ситуацию с соблюдением правил финансового фейр-плей.


Метки Бройя, Галлахер, Матсен, Чалоба, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.05.2024 10:00

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  1. ratamahatta 23.05.2024 10:37 # ratamahatta
    Только дoлбoебы будут продавать Галлахера

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  2. wengerrrro 23.05.2024 10:33 # wengerrrro
    Матсена и Галахера на лавку заберем, в ответ отдадим Зинченко и Смит Роу, бизнескарси в плюсе

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