"Челси" готов продать Чалобу, Матсена, Галлахера и Бройю

"Челси" открыт к предложениям по защитникам Трево Чалобе с Яном Матсеном, полузащитнику Конору Галлахеру и нападающему Армандо Бройе.

Галлахер был ключевым игроком для "Челси" в сезоне 2023/24. Таковым же себя в концовке кампании проявил и Чалоба, однако уход Маурисио Почеттино с поста главного тренера сгущает тучи над обоими.



Как сообщает BBC, "Челси" оценивает 24-летнего Галлахера в 50 миллионов фунтов, несмотря на истекающий через год контракт.



Что касается 24-летнего Чалобы, то еще прошлым летом "Челси" принял предложение "Ноттингем Форест" в 25 млн. фунтов, но сам Трево отказался от этого перехода.



Утверждается, что Чалоба готов рассмотреть предложения только от клубов из топ-7 Премьер-Лиги или зарубежных клубов, выступающих в Лиге Чемпионов.



22-летний Матсен и 22-летний Бройя в свою очередь вторую половину сезона 2023/24 провели в дортмундской "Боруссии" и "Фулхэме", соответственно, на правах аренды.



При этом арендное соглашение соглашение по Матсену, который сейчас готовится с "Боруссией" к финалу Лиги Чемпионов, подразумевает опцию выкупа за 35 млн. фунтов.



Все четверо перечисленных игроков доступны для трансфера, и в идеале "Челси" хотел бы продать их до 30 июня, чтобы поправить ситуацию с соблюдением правил финансового фейр-плей.