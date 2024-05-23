Де Брюйне проявил интерес к переходу в "Сан-Диего"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне выразил заинтересованность к переходу в "Сан-Диего".

В данный момент футбольный клуб "Сан-Диего" находится в процессе формирования и пока не сыграл ни одного официального матча, но уже обзавелся 35-тысячным стадионом стадионом и за 500 миллионов долларов приобрел право на вступление в МЛС с 2025 года.



По информации The Athletic, пока "Сан-Диего" провел только одну встречу с лагерем Де Брюйне, но получил позитивный отклик и надеется на продолжение диалога.



Де Брюйне всегда питал слабость к Америке, а юг Калифорнии кажется 32-летнему бельгийцу отличным местом, чтобы пожить здесь и провести остаток своей игровой карьеры.



Из-за проблем со здоровьем Де Брюйне сыграл лишь 18 матчей в чемпионском для "Сити" сезоне Премьер-Лиги 2023/24, но при этом Кевин забил четыре гола и отдал 10 результативных передач.



Несмотря на возраст и наметившуюся склонность к травмам, Де Брюйне остается ключевым игроком для главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолы, но следующий сезон станет последним по контракту Кевина, и неудивительно, что ветеран уже планирует свое будущее.