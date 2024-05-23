Почеттино открыт к работе со сборной Англии
Маурисио Почеттино открыт к работе со сборной Англии, если Гарет Саутгейт покинет свой пост после Евро-2024 грядущим летом.
В минувший вторник Почеттино остался без работы, попрощавшись с "Челси" из-за непреодолимых разногласий с руководством лондонского клуба.
Почеттино сразу же оказался на радаре у "Манчестер Юнайтед", который может уволить своего нынешнего наставника Эрика Тен Хага после финала Кубка Англии в ближайшую субботу.
Однако The Sun утверждает в эксклюзивном материале, что Почеттино может отвлечься от клубного футбола и попробовать себя с английской сборной, если эта вакансия появится.
Нюанс в том, что Саутгейт отказался обсуждать свое будущее до Евро-2024, и если Гарет все-таки уйдет после окончания турнира в Германии, не факт, что Почеттино все еще будет без работы к тому времени.
23.05.2024 08:00
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Там в Брайтоне есть вакансия и возможно в Ипсвиче - как раз его уровень.
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