"Челси" хочет назначить нового главного тренера как можно скорее

"Челси" работает сверхурочно, чтобы как можно скорее закрыть вакансию главного тренера.

Позиция главного тренера стала вакантной на "Стэмфорд Бридж" в минувший вторник, когда Маурисио Почеттино и "Челси" расстались по обоюдному согласию сторон.



По информации The Telegraph, "Челси" не устанавливает каких-либо временных рамок по назначению нового рулевого, но не хочет, чтобы этот процесс затянулся на недели.



Попрощавшись с Почеттино, "Челси" молниеносно составил шорт-лист ему на замену, и в этот список вошли Киран Маккенна, Энцо Мареска, Себастьян Хенесс, Томас Франк и Мичел.



Когда "Челси" назначал Почеттино прошлым летом, то провел собеседования минимум с пятью специалистами и оставил в финальном шорт-листе троих, из которых и бы выбрал Маурисио. На сей раз все будет гораздо быстрее.



"Челси" вынужден поторапливаться еще и по причине конкуренции со стороны других клубов. Например, Маккенна находится на радаре у "Манчестер Юнайтед" и "Брайтона", а к Мареске существует интерес из-за рубежа.