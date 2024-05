Светская хроника за четверг

"Ливерпуль" готов поспорить за Лени Йоро. Виктор Осимхен хочет перейти в "Челси". "Манчестер Юнайтед" уволит Эрика Тен Хага. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.

"Ливерпуль" готов поспорить с "Реалом" и ПСЖ за 18-летнего защитника "Лилля" Лени Йоро, оцениваемого в 77-85 миллионов фунтов. (Le Parisien)



"Манчестер Юнайтед" решительно настроен приобрести полузащитника "Бенфики" Жоау Невеша. (O Jogo)



"Манчестер Сити" отпустит полузащитника Бернарду Силву, если получит предложение минимум в 50 млн. фунтов. (Football Insider)



"Сити" продаст Штефана Ортегу летом, если в ближайшие недели не сможет договориться со своим запасным голкипером о новом контракте. (Sky Sport Germany)



Нападающий "Наполи" Виктор Осимхен отвергнет интерес ПСЖ и клубов Саудовской Аравии, чтобы перейти в "Челси". (TEAMtalk)



Голкипер Джордан Пикфорд готов отвергнуть интерес "Челси" и остаться в "Эвертоне". (Daily Mirror)



Нападающий "РБ Лейпциг" Беньямин Шешко, которого хотят "Челси" и "Арсенал", примет решение о своем будущем до Евро-2024. (Fabrizio Romano)



"Тоттенхэм" готов продать нападающего Ришарлисона. (talkSPORT)



"Ньюкасл" обдумывает покупку вингера "Кристал Пэлас" Майкла Олисе. (TEAMtalk)



"Ньюкасл" близок подписанию защитников Тосина Адарабиойо из "Фулхэма" и Ллойда Келли из "Борнмута". Оба игрока достанутся "сорокам" свободными агентами. (TEAMtalk)



"Юнайтед" надеется поспорить с "Ньюкаслом" за Адарабиойо. (BBC)



"Вест Хэм" близок к покупке защитника "Фламенго" Фабрисио Бруно. (Fabrizio Romano)



Другое



"Юнайтед" уволит своего главного тренера Эрика Тен Хага после финала Кубка Англии. (Di Marzio)



Роберто Де Дзерби мечтает тренировать "Юнайтед". (Alfredo Pedulla)



Главный тренер "Бернли" Венсан Компани достиг принципиальной договоренности с "Баварией". (Sky Sport Germany)



Энцо Мареска из "Лестера" — фаворит на вакантную позицию главного тренера "Челси". (Di Marzio)



От своего нового главного тренера владельцы "Челси" потребуют вернуть клуб в Лигу Чемпионов и сражаться за трофеи. (The Telegraph)



"Аль-Иттихад" проявляет интерес к Маурисио Почеттино, уволенному с поста главного тренера "Челси". (The Telegraph)



Почеттино заинтересован в работе с "Юнайтед". (The Times)



"Ипсвич" предложил новый контракт на улучшенных условиях своему наставнику Кирану Маккенне, которым интересуются "Юнайтед", "Челси" и "Брайтон". (The Sun)



Спортивный директор "Пэлас" Дуги Фридмен отклонил предложение "Ньюкасла" и останется на "Селхерст Парк". (Football Insider)



18-летний нападающий "Ливерпуля" Бен Доак был впервые в карьере вызван в сборную Шотландии. При этом юниор не играет с перенесенной в декабре операции на колене. (BBC)



"Ньюкасл" и "Тоттенхэм" сыграли товарищеский матч в Австралии на глазах 78,419 зрителей. Основное время закончилось 1:1, а в серии пенальти "сороки" победили 5:4. (BBC)



Букмекеры обрушили коэффициенты на то, что "Сити" покинет Премьер-Лигу из-за 115 нарушений правил ФФП. (The Telegraph)



Владельцы "Сити" пообещали главному тренеру Хосепу Гвардиоле, что их клуб будет оправдан по делу о 115 нарушениях. (The Times)



В 2026 году финал Лиги Чемпионов пройдет в Будапеште. (Daily Mail)



Вингер "Аталанты" Адемола Лукман забил в финале Лиги Европы против "Байера" голов больше, чем за три сезона в "Эвертоне" в рамках Премьер-Лиги. (ESPN)