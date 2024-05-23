Трое игроков МЮ возобновили тренировки перед финалом Кубка Англии

Защитник Виктор Линделеф, полузащитник Мейсон Маунт и нападающий Антони Мартиаль возобновили тренировки с "Манчестер Юнайтед" в преддверии финала Кубка Англии.

Получив травму задней поверхности бедра против "Брентфорда" в конце марта, Линделеф пропустил 10 последних матчей "Юнайтед". В то же время Маунт не принимал участия в трех заключительных поединках сезона Премьер-Лиги.



Мартиаль и вовсе не появляется на футбольном поле с декабря, в январе перенеся операцию на пахе. Антони отметился только семью появлениями в стартовом составе "Юнайтед" в этом сезоне.



Однако в среду, сообщает Daily Mail, все трое тренировались со своими партнерами по "Юнайтед" на базе в Каррингтоне, где команда Эрика Тен Хага продолжает подготовку к матчу против "Манчестер Сити" в ближайшую субботу.



Помимо этого трио, "Юнайтед" также предстоит оценить готовность Харри Магуайра, который пропустил концовку сезона Премьер-Лиги из-за повреждения мышечного характера. "Красные дьяволы" надеются, что самый дорогой защитник в мире хотя бы попадет в число запасных.