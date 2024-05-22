"Бавария" близка к назначению Компани

Венсан Компани "Бавария" близка к назначению главного тренера "Бернли" Венсана Компани.

Столкнувшись с огромными проблемами про поисках нового рулевого и не сумев договориться с Томасом Тухелем о пересмотре своего решения по расставанию с конце сезона, в конце концов "Бавария" обратился свой взор на Компани.

38-летний Компани оказался открыт к диалогу после того, как сезон 2023/24 обернулся для его "Бернли" вылетом из Премьер-Лиги, и сейчас стороны находятся на пороге компромисса.

Как сообщает The Guardian, представители "Баварии" уже обсуждают с владельцем "Бернли" Аланом Пейсом размер компенсации за Венсана.

Гранд Бундеслиги надеется окончательно согласовать переход бывшего защитника "Манчестер Сити" до конца текущей недели.

Бельгиец Компани не будет чужаком в немецком футболе — еще до перехода в "Сити", Венсану довелось поиграть за "Гамбург".


Метки Бавария, Бернли, Компани, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 22.05.2024 23:00

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  1. makeewadim 22.05.2024 23:31 # makeewadim
    Бельгиец Компани не будет чужаком в немецком футболе — еще до перехода в "Сити", Венсану довелось поиграть за "Гамбург".

    Доводы весомые ЛОЛ

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  2. suddenly 22.05.2024 23:02 # suddenly
    Бавария - назначения. Надо было ещё сделать: близка - Компана.

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  3. lexa-arsenal 22.05.2024 23:00 # lexa-arsenal
    Аахаххахахахааххах

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