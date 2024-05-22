"Бавария" близка к назначению Компани
"Бавария" близка к назначению главного тренера "Бернли" Венсана Компани.
Столкнувшись с огромными проблемами про поисках нового рулевого и не сумев договориться с Томасом Тухелем о пересмотре своего решения по расставанию с конце сезона, в конце концов "Бавария" обратился свой взор на Компани.
38-летний Компани оказался открыт к диалогу после того, как сезон 2023/24 обернулся для его "Бернли" вылетом из Премьер-Лиги, и сейчас стороны находятся на пороге компромисса.
Как сообщает The Guardian, представители "Баварии" уже обсуждают с владельцем "Бернли" Аланом Пейсом размер компенсации за Венсана.
Гранд Бундеслиги надеется окончательно согласовать переход бывшего защитника "Манчестер Сити" до конца текущей недели.
Бельгиец Компани не будет чужаком в немецком футболе — еще до перехода в "Сити", Венсану довелось поиграть за "Гамбург".
22.05.2024 23:00
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Бельгиец Компани не будет чужаком в немецком футболе — еще до перехода в "Сити", Венсану довелось поиграть за "Гамбург".
Доводы весомые ЛОЛ
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Бавария - назначения. Надо было ещё сделать: близка - Компана.
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Аахаххахахахааххах
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