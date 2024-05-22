"Бавария" близка к назначению Компани

"Бавария" близка к назначению главного тренера "Бернли" Венсана Компани.

Столкнувшись с огромными проблемами про поисках нового рулевого и не сумев договориться с Томасом Тухелем о пересмотре своего решения по расставанию с конце сезона, в конце концов "Бавария" обратился свой взор на Компани.



38-летний Компани оказался открыт к диалогу после того, как сезон 2023/24 обернулся для его "Бернли" вылетом из Премьер-Лиги, и сейчас стороны находятся на пороге компромисса.



Как сообщает The Guardian, представители "Баварии" уже обсуждают с владельцем "Бернли" Аланом Пейсом размер компенсации за Венсана.



Гранд Бундеслиги надеется окончательно согласовать переход бывшего защитника "Манчестер Сити" до конца текущей недели.



Бельгиец Компани не будет чужаком в немецком футболе — еще до перехода в "Сити", Венсану довелось поиграть за "Гамбург".