"Челси" хочет пообщаться с Мареской

"Челси" хочет начать переговоры с главным тренером "Лестера" Энцо Мареской.

В данный момент "Челси" ведет активные поиски нового рулевого после расставания с Маурисио Почеттино накануне.



По информации Sky Sports, одним из рассматриваемых "Челси" кандидатов является Мареска, который прошлым летом, после сезона работы ассистентом Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити", возглавил "Лестер".



В своем дебютном сезоне у руля "Лестера" 44-летний итальянец выиграл титул Чемпионшипа, причем у "лис" была лучшая во втором английском дивизионе дивизионе обороне.



Sky Sports добавляет, что ведущими кандидатами на вакантную должность в "Челси" являются Киран Маккенна, Мареска, Томас Франк и Себастьян Хенесс. "Синие" хотят взять специалиста, который сможет стать реальным конкурентом Гвардиоле и Микелю Артете из "Арсенала".