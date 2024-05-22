Жорже Мендеш предложил "Челси" Консейсау

Суперагент Жорже Мендеш предложил "Челси" услуги главного тренера "Порту" Сержиу Консейсау.

Спустя 48 часов после завершения сезона Премьер-Лиги "Челси" объявил о досрочном прекращении контракта Маурисио Почеттино по обоюдному согласию сторон.



Сразу же стало понятно, что на место аргентинского специалиста "Челси" хочет пригласить молодого амбициозного тренера, который готов работать в созданной структуре, без притязаний на дополнительные полномочия.



С работой в "Челси" связывают Кирана Маккенну, Роберто Де Дзерби, Томаса Франка, Венсана Компани, Энцо Мареску, Мичела и Себастьяна Хенесса, однако Daily Mirror в эксклюзивном материале приводит еще одно имя.



Утверждается, что Мендеш предложил "Челси" подумать о приглашении Консейсау, который тренирует "Порту" с 2017 года, за это время завоевав 10 трофеев.



Консейсау лишь недавно заключил новый контракт до 2028 года, однако Сержиу заранее договорился с бывшим президентом "Порту" Пинту Да Коштой о том, что при желании сможет свободно уйти на повышение безо всякой компенсации.



В предыдущие недели 49-летнего португальца также сватали в "Милан" и "Марсель".