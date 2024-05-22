Жорже Мендеш предложил "Челси" Консейсау

Сержиу Консейсау Суперагент Жорже Мендеш предложил "Челси" услуги главного тренера "Порту" Сержиу Консейсау.

Спустя 48 часов после завершения сезона Премьер-Лиги "Челси" объявил о досрочном прекращении контракта Маурисио Почеттино по обоюдному согласию сторон.

Сразу же стало понятно, что на место аргентинского специалиста "Челси" хочет пригласить молодого амбициозного тренера, который готов работать в созданной структуре, без притязаний на дополнительные полномочия.

С работой в "Челси" связывают Кирана Маккенну, Роберто Де Дзерби, Томаса Франка, Венсана Компани, Энцо Мареску, Мичела и Себастьяна Хенесса, однако Daily Mirror в эксклюзивном материале приводит еще одно имя.

Утверждается, что Мендеш предложил "Челси" подумать о приглашении Консейсау, который тренирует "Порту" с 2017 года, за это время завоевав 10 трофеев.

Консейсау лишь недавно заключил новый контракт до 2028 года, однако Сержиу заранее договорился с бывшим президентом "Порту" Пинту Да Коштой о том, что при желании сможет свободно уйти на повышение безо всякой компенсации.

В предыдущие недели 49-летнего португальца также сватали в "Милан" и "Марсель".


Метки Консейсау, Мендеш, Порту, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.05.2024 20:00

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