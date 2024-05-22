Маккенна откажется от нового контракта с "Ипсвичем"

Главный тренер "Ипсвича" Киран Маккенна, вероятно, откажется от подписания нового контракта со своим клубом ради ухода на повышение.

В завершившемся сезоне "Ипсвич" завоевал прямую путевку в Премьер-Лигу, хотя только год назад вышел из Лиги Один в Чемпионшип.



Накануне Маккенна был признан Тренером Года по версии Ассоциации тренеров (LMA), опередив представителей Премьер-Лиги, а немногим ранее Киран стал лучшим тренером Чемпионшипа в сезоне 2023/24.



Своими успехами Маккенна привлек интерес "Челси" и "Брайтона", которые сейчас ищут новых рулевых. Также 38-летний североирландец находится на радаре у своего бывшего клуба "Манчестер Юнайтед", который помышляет о расставании с Эриком Тен Хагом.



"Ипсвич" может попытаться оградить Маккенну от интереса других клубов, предложив Кирану новый контракт на улучшенных условиях, однако эта затея изначально обречена на провал.



По информации BBC, Маккенна амбициозен и хочет сделать следующий шаг в своей карьере. На текущей неделе Киран проведет переговоры с "Ипсвичем" о сложившейся ситуации.



Из трех перечисленных клубов наивысшие шансы заполучить Маккенну имеет "Челси". Однако "синим" придется раскошелиться на компенсацию минимум в 4 миллиона фунтов "Ипсвичу" — вдобавок к компенсации в 3 млн. фунтов за увольнение Маурисио Почеттино.