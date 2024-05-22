"Арсенал" заинтересован в покупке Бейло

"Арсенал" заинтересован в приобретении голкипера "Фейеноорда" Юстина Бейло.

"Арсенал" находится в поисках нового запасного голкипера, потому что ожидает ухода Аарона Рамсдейла грядущим летом.



Рамсдейл не собирается мириться с роль дублера Давида Райи и, по слухам, уже одной ногой находится в "Ньюкасле". Также Аарона сватают в "Челси".



Как утверждает Daily Mirror, заменить Рамсдейла на скамейке запасных "Арсенала" может Бейло, и в ближайшие дни "канониры" окончательно решат, будут ли выдвигать свое предложение по 26-летнему голландцу.



Еще прошлым летом Бейло интересовался "Манчестер Юнайтед", однако тогда "красных дьяволов" отпугнула цена в 22 миллиона фунтов, установленная "Фейеноордом" за Юстина.



Бейло не лучшим образом провел сезон 2023/24, вдобавок утратил статус первого номера сборной Голландии, а от его контракта с "Фейеноордом" остается два года. Поэтому, как ожидается, на сей раз Юстин будет доступен примерно за 10 млн. фунтов.



Если "Арсенал" решится на покупку Бейло, то попытается воспользоваться воцарившейся в "Фейеноорде" неопределенностью, которая связана с уходом главного тренера Арне Слота в "Ливерпуль".