"Арсенал" заинтересован в покупке Бейло

Юстин Бейло "Арсенал" заинтересован в приобретении голкипера "Фейеноорда" Юстина Бейло.

"Арсенал" находится в поисках нового запасного голкипера, потому что ожидает ухода Аарона Рамсдейла грядущим летом.

Рамсдейл не собирается мириться с роль дублера Давида Райи и, по слухам, уже одной ногой находится в "Ньюкасле". Также Аарона сватают в "Челси".

Как утверждает Daily Mirror, заменить Рамсдейла на скамейке запасных "Арсенала" может Бейло, и в ближайшие дни "канониры" окончательно решат, будут ли выдвигать свое предложение по 26-летнему голландцу.

Еще прошлым летом Бейло интересовался "Манчестер Юнайтед", однако тогда "красных дьяволов" отпугнула цена в 22 миллиона фунтов, установленная "Фейеноордом" за Юстина.

Бейло не лучшим образом провел сезон 2023/24, вдобавок утратил статус первого номера сборной Голландии, а от его контракта с "Фейеноордом" остается два года. Поэтому, как ожидается, на сей раз Юстин будет доступен примерно за 10 млн. фунтов.

Если "Арсенал" решится на покупку Бейло, то попытается воспользоваться воцарившейся в "Фейеноорде" неопределенностью, которая связана с уходом главного тренера Арне Слота в "Ливерпуль".


Метки Арсенал, Бейло, Фейеноорд

Автор mihajlo   

Дата 22.05.2024 18:00

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