Шансы "Арсенала" заполучить Шешко возросли

Шансы "Арсенала" заполучить Беньямина Шешко возросли после того, как агент нападающего "РБ Лейпциг" назвал маловероятным отъезд своего клиента в Италию или Саудовскую Аравию.

Ранее в мае стало известно, что "Арсенал" проявляет серьезный интерес к Шешко, который может быть выкуплен за фиксированную сумму в 56 миллионов фунтов.



В услугах Шешко, забившего 14 голов в этом сезоне Бундеслиги, заинтересованы и другие большие клубы, но если верить агенту Элвису Басановичу, 20-летний словенец будет выбирать между Премьер-Лигой и тем, чтобы остаться в Лейпциге.



"Я могу подтвердить, что к Беньямину существует интерес и из Премьер-Лиги, и из Италии".



"Но, из уважения, я могу назвать имена этих клубов. Речь о клубах топ-уровня. Также мы должны осознавать, что Беньямин уже находится в клубе топ-уровня".



"Очень мало людей осознает, каким большим клубом является "РБ Лейпциг". Определенно, впереди у нас насыщенные недели".



"Мой долг в том, чтобы выслушивать поступающие предложения. Нам нужно поработать над тем, чтобы предоставить Беньямину больше вариантов в конце сезона. Но это будет его решение".



"Мы посоветуем, как будет лучше всего для его развития в долгосрочной перспективе. Но "РБ Лейпциг" крайне упорно старается сохранить Беньямина. Они приводят свои аргументы в плане развития, а также являются большим клубом с превосходными условиями. У них сильные карты. Для нас здоровое развитие в приоритете над экономической стороной".



"Думаю, в данный момент клубам из Италии будет сложно позволить себе Беньямина. Я много это говорил. Но это не означает, что это невозможно. Решение за Беньямином. Наша задача в том, чтобы предоставить ему предложения на рассмотрение".



"Я могу подтвердить интерес из Саудовской Аравии, но в то же время Беньямин не покинет Европу ни при каких обстоятельствах. По крайней мере, не прямо сейчас", — цитирует Басановича Sportklub.