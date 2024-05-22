Игроки "Челси" шокированы уходом Почеттино

Игроки "Челси" остались шокированы уходом Маурисио Почеттино с поста главного тренера.

Накануне "Челси" объявил о немедленном расставании с Почеттино по обоюдному согласию сторон. Маурисио провел на "Стэмфорд Бридж" только один сезон.



За этот сезон у Почеттино сложились близкие отношения со своими игроками. В концовке кампании чувствовалась, что команда слушается Маурисио.



Как сообщает The Guardian, решение руководства "Челси" прекратить сотрудничество с Почеттино было негативно воспринято в раздевалке. Один из игроков, на которого ссылается издание, "не мог поверить новостям".



Отметим, что отдельные игроки "Челси" уже прокомментировали уход Почеттино. Коул Палмер, Николас Джексон, Мойсем Кайседо и даже Марк Кукурелья с Рахимом Стерлингом тепло высказались о Маурисио.