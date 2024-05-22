Игроки "Челси" шокированы уходом Почеттино
Игроки "Челси" остались шокированы уходом Маурисио Почеттино с поста главного тренера.
Накануне "Челси" объявил о немедленном расставании с Почеттино по обоюдному согласию сторон. Маурисио провел на "Стэмфорд Бридж" только один сезон.
За этот сезон у Почеттино сложились близкие отношения со своими игроками. В концовке кампании чувствовалась, что команда слушается Маурисио.
Как сообщает The Guardian, решение руководства "Челси" прекратить сотрудничество с Почеттино было негативно воспринято в раздевалке. Один из игроков, на которого ссылается издание, "не мог поверить новостям".
Отметим, что отдельные игроки "Челси" уже прокомментировали уход Почеттино. Коул Палмер, Николас Джексон, Мойсем Кайседо и даже Марк Кукурелья с Рахимом Стерлингом тепло высказались о Маурисио.
22.05.2024 16:00
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Последние комментарии:
с таким подходом руководства Челси к тренерам только коуч-мазохист согласится пойти к ним на работу.
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Новость на файле завтра - "Игроки "Челси" плакали когда узнали об увольнении Почетино"
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Шокированы тем, что петунхэмовский неудачник покинул их. Могли дальше тусить, а щас придет какой-нибудь тренер который будет требовать победный менталитет.
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