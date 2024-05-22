"Челси" не планирует возвращать Тухеля

Томас Тухель "Челси" не планирует возвращать Томаса Тухеля на должность главного тренера.

Накануне "Челси" объявил о расставании со своим главным тренером Маурисио Почеттино, который провел на "Стэмфорд Бридж" один сезон, финишировав на шестом месте в Премьер-Лиге.

Тухель, покидающий "Баварию" в конце сезона, назывался одним из возможных сменщиков Почеттино еще до увольнения Маурисио, однако "камбэку" 50-летнего немца не бывать, утверждает talkSPORT.

Руководство "Челси" не разделяет сентименты болельщиков в отношении Тухеля, который три года назад выиграл для клуба Лигу Чемпионов, а также дважды достигал с "синими" финала Кубка Англии.

Именно Тодд Бели, который остается президентом "Челси", уволил Тухеля в сентябре 2022, после чего потратил 21 миллион фунтов на приглашение Грэма Поттера из "Брайтона". И хотя сам Томас открыт к возвращению на "Стэмфорд Бридж", боссы лондонского клуба собираются пойти другим путем.

Боссы "Челси" собираются пригласить более молодого тренера — вроде Кирана Маккенны из "Ипсвича" или недавно покинувшего "Брайтон" Роберто Де Дзерби. Также на радаре у "синих" находятся Эдди Хау из "Ньюкасла", Себастьян Хенесс из "Штутгарта" и Рубен Аморим из "Спортинга".


Метки Бавария, тренеры, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.05.2024 15:00

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  1. narcot 22.05.2024 15:11 # narcot
    позовут аморима и проведут портовне по губам опять

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  2. suddenly 22.05.2024 15:02 # suddenly
    А Почеттино не планируют вернуть?

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