Саутгейт развеял опасения насчет травмы Кейна

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт развеял опасения насчет травмы спины нападающего "Баварии" Харри Кейна.

30-летний Кейн был заменен во втором тайме ответного полуфинального матча Лиги Чемпионов против "Реала" две недели назад, затем пропустив два заключительных поединка сезона Бундеслиги.



Наставник "Баварии" Томас Тухель говорил, что из-за проблем со спиной Кейн не может нормально передвигаться, однако после оглашения расширенной заявки англичан на Евро-2024 Саутгейт заверил, что с его капитаном все в порядке.



"Он вполне расслаблен насчет этого. Думаю, это было разумное решение — не использовать его в последнем матче там".



"Проблемы со спиной могут возникать — из-за переездов, чего-либо еще, однако в данный момент времени мы не переживаем насчет этого".



"Насколько мы понимаем, проблема уже практически разрешилась", — цитирует Саутгейта BBC.