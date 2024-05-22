"Тоттенхэм" заинтересован в покупке Соланке

"Тоттенхэм" заинтересован в приобретении нападающего "Борнмута" Доминика Соланке грядущим летом.

"Тоттенхэм" находится в поисках забивного нападающего с прошлого лета, когда отпустил в "Баварию" Харри Кейна. Вдобавок "шпоры" готовы попрощаться с Ришарлисоном, что лишь увеличивает потребность команды в бомбардире.



В то же время 26-летний Соланке великолепно провел сезон 2023/24. Доминик забил 19 голов в рамках Премьер-Лиги, к удивлению многих не попав в расширенную заявку сборной Англии на Евро-2024.



Как сообщает talkSPORT, "Тоттенхэму" может потребоваться кругленькая сумма, чтобы убедить "Борнмут" отпустить Соланке, чей контракт рассчитан до 2027 года.



Источник добавляет, что "Тоттенхэм" — не единственный клуб, обративший внимание на Соланке после столь яркого сезона.