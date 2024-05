Светская хроника за среду

"Эвертон" потребует минимум 80 миллионов фунтов за Джаррада Брантуэйта. "Ливерпуль" нацелился на Оркуна Кекчю. Роберто Де Дзерби — фаворит букмекеров на вакантную роль главного тренера "Челси". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.

Саудовский "Аль-Наср" проявляет интерес к голкиперам Эдерсону из "Манчестер Сити" и Алиссону из "Ливерпуля". (talkSPORT)



"Эвертон" назначил цену минимум в 80 миллионов фунтов за защитника Джаррада Брантуэйта, которого хотят "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл" и "Тоттенхэм". (i Sport)



Правила ФФП позволяют "Юнайтед" крупно потратиться на трансферы грядущим летом. (Football Insider)



"Юнайтед", "Арсенал" и "Ливерпуль" установили контакт с "Бенфикой" насчет покупки защитника Антониу Силвы. (Caught Offside)



"Ливерпуль" активизировал свой интерес к вингеру "Ювентуса" Федерико Кьезе. (Tutto Juve)



Своим первым приобретением в качестве главного тренера "Ливерпуля" Арне Слот хочет сделать полузащитника "Бенфики" Оркуна Кекчю. (Fotospor)



Оцениваемый в 35 млн. фунтов Георгий Мамардашвили из "Валенсии" является целью номер один "Ньюкасла" среди голкиперов. (The Times)



"Вулверхэмптон" ожидает сохранить Райана Аит-Нури и Жоао Гомеса, но готов продать Педру Нету. (talkSPORT)



"Тоттенхэм" обратился к "Челси" насчет доступности защитника Трево Чалобы, а также хочет забрать у "синих" полузащитника Конора Галлахера. (HITC)



"Тоттенхэм" поспорит с "Астон Виллой" за защитника "Ювентуса" Андреа Камбьяссо, оцениваемого в 34 млн. фунтов. (Calciomercato)



"Вилла" предложила 12.8 млн. фунтов за 32-летнего защитника "Севильи" Маркоса Акунью. (Fichajes)



Также "Вилла" заинтересована в защитнике "Торино" Рауле Белланове. (Tuttosport)



"Вест Хэм" обдумывает покупку нападающего "Штутгарта" Серу Гирасси. (Evening Standard)



"Вест Хэм" и "Фулхэм" контактируют с "Коринтиансом" насчет покупки 19-летнего нападающего Весли. (Caught Offside)



Другое



Ханси Флик не станет главным тренером "Челси". 59-летний немец "сосредоточен на других проектах". (Sky Sport Germany)



Руководство "Челси" не будет возвращать Жозе Моуриньо, Томаса Тухеля или Антонио Конте. (The Telegraph)



На радаре у "Челси" находится главный тренер "Лестера" Энцо Мареска. (The Telegraph)



Роберто Де Дзерби стал ранним фаворитом букмекеров на роль следующего наставника "Челси". (Evening Standard)



Уволенный из "Челси" Маурисио Почеттино был бы заинтересован в работе с "Юнайтед". (talkSPORT)



Увольнение Почеттино обойдется "Челси" в 3 млн. фунтов. (talkSPORT)



"Брайтон" сможет получить компенсацию за уволенного Де Дзерби, если тот найдет себе новую тренерскую работу. (talkSPORT)



Тони Мобрей покинул должность главного тренера "Бирмингема" после перенесенной операции. (The Guardian)



Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу будет работать экспертом BBC и ITV во время Евро-2024. (Daily Mirror)



Бывший наставник "Лестера" Клаудио Раньери завершил тренерскую карьеру. (Di Marzio)



15 из 33 игроков, вызванных в сборную Англии, не попали в стартовый состав своих клубов на заключительный матч сезона. (Daily Mail)



На "Уэмбли" во время финала Кубка Англии между "Сити" и "Юнайтед" будет разрешено продавать пиво, несмотря на запрет на спиртное близ стадиона. (Daily Mail)