Мерсон шокирован уходом Почеттино из "Челси"
Легенда "Арсенала" Пол Мерсон выразил свое удивление по поводу ухода Маурисио Почеттино с поста главного тренера "Челси".
Во вторник "Челси" объявил о расставании с Почеттино по обоюдному согласию сторон. Маурисио продержался на "Стэмфорд Бридж" только 11 месяцев.
Мерсон крайне удивлен таким решением руководства "Челси", учитывая значительный прогресс "синих" в последние месяцы, и не понимает, кем лондонский клуб собираются заменить Почеттино.
"Не могу поверить, что он ушел. Кто принимает эти решения? Как вы собираетесь заменить его? Он едва заставил эту команду играть. Они финишировали шестыми, попали в Европу. Это безумие. Я не могу поверить в то, что слышу", — цитирует Мерсона Sky Sports.
22.05.2024 11:00
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