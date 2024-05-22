Оуэн раскритиковал решение Саутгейта по Рэшфорду

Маркус Рэшфорд Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн раскритиковал решение главного тренера "трех львов" Гарета Саутгейта не включать Маркуса Рэшфорда из "Манчестер Юнайтед" в расширенную заявку на Евро-2024.

26-летний Рэшфорд разочаровывающим образом провел сезон 2023/24, забив лишь восемь голов в 42 матчах за "Юнайтед" во всех соревнованиях.

Поэтому отсутствие Рэшфорда в расширенной заявке англичан из 33 игроков на Евро-2024 не стало большим сюрпризом, но Оуэн все равно считает, что Гарет совершает ошибку.

"Очень удивлен, что Гарет Саутгейт оставил Маркуса Рэшфорда вне своей заявки".

"Конечно, он провел слабый сезон по своим стандартам, но международный турнир — это другое, и он всегда выглядел уверенно в футболке сборной Англии".

"У нас много талантливых атакующих игроков, но очень мало со скоростью Рэшфорда. Стоило рискнуть и включить его, учитывая такой большой размер заявки", — пишет Оуэн в твиттере.




Метки Евро-2024, Манчестер Юнайтед, Оуэн, Рэшфорд, Саутгейт, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 22.05.2024 10:00

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  1. shearer1 22.05.2024 11:11 # shearer1
    Гордон намного быстрее будет

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  2. quavo 22.05.2024 11:11 # quavo
    Да и пошел нахуй этот решфорд , это ему повод задуматься над своей карьерой

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  3. gary47 22.05.2024 11:05 # gary47
    "Верно миркуешь, Карп."

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  4. whitecolor 22.05.2024 10:31 # whitecolor
    Он не забивает

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  5. charmk 22.05.2024 10:28 # charmk
    да нах, бревно зажравшееся и не в форме.
    уоткинс быстрее и лучше реализация

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