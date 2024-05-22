Оуэн раскритиковал решение Саутгейта по Рэшфорду

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн раскритиковал решение главного тренера "трех львов" Гарета Саутгейта не включать Маркуса Рэшфорда из "Манчестер Юнайтед" в расширенную заявку на Евро-2024.

26-летний Рэшфорд разочаровывающим образом провел сезон 2023/24, забив лишь восемь голов в 42 матчах за "Юнайтед" во всех соревнованиях.



Поэтому отсутствие Рэшфорда в расширенной заявке англичан из 33 игроков на Евро-2024 не стало большим сюрпризом, но Оуэн все равно считает, что Гарет совершает ошибку.



"Очень удивлен, что Гарет Саутгейт оставил Маркуса Рэшфорда вне своей заявки".



"Конечно, он провел слабый сезон по своим стандартам, но международный турнир — это другое, и он всегда выглядел уверенно в футболке сборной Англии".



"У нас много талантливых атакующих игроков, но очень мало со скоростью Рэшфорда. Стоило рискнуть и включить его, учитывая такой большой размер заявки", — пишет Оуэн в твиттере.