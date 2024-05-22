Маккенна признан Тренером Года по версии LMA

Киран Маккенна и сэр Алекс Фергюсон Киран Маккенна из "Ипсвича" стал первым за 18 лет представителем Чемпионшипа, признанным Тренером Года по версии Ассоциации тренеров (League Managers Association).

В сезоне 2023/24 Маккенна завоевал прямую для "Ипсвича" путевку в Премьер-Лигу, лишь годом ранее выведя "трактористов" из Лиги Один в Чемпионшип.

Коллеги Маккенны по тренерскому цеху по достоинству оценили два подряд "промоушена" "Ипсвича" и признали 38-летнего североирландца лучшим.

В борьбе за звание Тренера Года по версии LMA Маккенна опередил Микеля Артету из "Арсенала", Шона Дайча из "Эвертона", Унаи Эмери из "Астон Виллы", Хосепа Гвардиолу из "Манчестер Сити" и Джона Моусиньо из "Портсмута".

Свою награду Маккенна, чей "Ипсвич" сыграет в Премьер-Лиге после 22 лет перерыва, получил из рук легендарного сэра Алекса Фергюсона, чье имя эта награда и носит.


Метки LMA, Ипсвич, Маккенна, награды, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 22.05.2024 09:00

Количество просмотров Просмотров: 587

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Последние комментарии:




  1. wengerrrro 22.05.2024 09:57 # wengerrrro
    прикольно конечно, но это на 90% означает, что Ипсвич уже к новому году вылетит в ЧШ

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  2. breadpeat 22.05.2024 09:14 # breadpeat
    Достойно

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  3. sausage 22.05.2024 09:10 # sausage
    Хуясе! А вдруг это и правда мессия для Челси?

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