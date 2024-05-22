Саутгейт объяснил вызов травмированного Шоу в сборную Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объяснил свое решение включить левого защитника "Манчестер Юнайтед" в расширенную заявку на Евро-2024.

28-летний Шоу не выходит на футбольное поле с 18 февраля, сыграв лишь 12 матчей за "Юнайтед" в этом сезоне Премьер-Лиги. Прямо сейчас Люк снова травмирован.



Несмотря на этого, накануне Шоу был назван среди 33 игроков, которых Саутгейт вызвал для подготовки к Евро-2024.



По словам Саутгейта, он так поступил лишь потому, что Шоу долгое время был основным на своей позиции в английской сборной. Шансы Люка попасть в окончательную заявку, которую надлежит сформировать к 7 июня, невысоки.



"Должен сказать, он ближе к тому, чтобы не поехать, чем поехать. Он пропустил значительную часть сезона".



"Из-за того факта, что он был основным игроком на своей позиции, мы даем ему чуть больше времени, чем могли бы. Но я не уверен, что это реалистично для него в данный момент времени".



"Я разговаривал с ним, наш медицинский штаб тесно взаимодействует с "Манчестер Юнайтед". Но я бы сказал, что у него мало шансов", — цитирует Саутгейта Sky Sports.