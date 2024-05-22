Саутгейт объяснил вызов травмированного Шоу в сборную Англии

Гарет Саутгейт и Люк Шоу Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объяснил свое решение включить левого защитника "Манчестер Юнайтед" в расширенную заявку на Евро-2024.

28-летний Шоу не выходит на футбольное поле с 18 февраля, сыграв лишь 12 матчей за "Юнайтед" в этом сезоне Премьер-Лиги. Прямо сейчас Люк снова травмирован.

Несмотря на этого, накануне Шоу был назван среди 33 игроков, которых Саутгейт вызвал для подготовки к Евро-2024.

По словам Саутгейта, он так поступил лишь потому, что Шоу долгое время был основным на своей позиции в английской сборной. Шансы Люка попасть в окончательную заявку, которую надлежит сформировать к 7 июня, невысоки.

"Должен сказать, он ближе к тому, чтобы не поехать, чем поехать. Он пропустил значительную часть сезона".

"Из-за того факта, что он был основным игроком на своей позиции, мы даем ему чуть больше времени, чем могли бы. Но я не уверен, что это реалистично для него в данный момент времени".

"Я разговаривал с ним, наш медицинский штаб тесно взаимодействует с "Манчестер Юнайтед". Но я бы сказал, что у него мало шансов", — цитирует Саутгейта Sky Sports.


Метки Евро-2024, Манчестер Юнайтед, Саутгейт, сборная Англии, травмы, Шоу

Автор mihajlo   

Дата 22.05.2024 08:00

Количество просмотров Просмотров: 932

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. dnssda 22.05.2024 09:55 # dnssda
    Зачем включать в таком случае, глупо. Лучше уш Хендерсона взял в расширенный а там приняли бы решение

    (ответить)

  2. ruchinski 22.05.2024 09:18 # ruchinski
    шоу маст гоу он

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: