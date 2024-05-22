Почеттино попал на радар к "Юнайтед" и "Баварии"

Маурисио Почеттино и Эрик Тен Хаг "Манчестер Юнайтед" и "Бавария" не оставили без внимания уход Маурисио Почеттино с поста главного тренера "Челси".

Накануне "Челси" объявил о расставании с Почеттино по обоюдному согласию сторон. Предполагается, что Маурисио не смог договориться с боссами лондонского клуба насчет дальнейшего сотрудничества.

Как утверждает Evening Standard, Почеттино сразу же оказался на радаре у двух клубов. Речь идет о "Юнайтед", чей нынешний наставник Эрик Тен Хаг также находится под угрозой увольнения, и "Баварии", которая никак не найдет замену покидающему Мюнхен Томасу Тухелю.

В прошлом Почеттино неоднократно связывали с работой в "Юнайтед", но только сейчас обстоятельства совпали таким образом, что и Маурисио доступен, и у "красных дьяволов" может появиться вакансия.

Сообщается, что новые совладельцы "Юнайтед" из Ineos являются давними поклонниками Почеттино и его футбольной философии. Маурисио доступен безо всякой компенсации и обладает богатым опытом работы в Премьер-Лиге, что делает 52-летнего аргентинца привлекательной целью для "дьяволов" на замену Тен Хагу, решение по которому будет принято после финала Кубка Англии.


Метки Бавария, Манчестер Юнайтед, Почеттино, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.05.2024 07:00

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