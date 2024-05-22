Почеттино попал на радар к "Юнайтед" и "Баварии"

"Манчестер Юнайтед" и "Бавария" не оставили без внимания уход Маурисио Почеттино с поста главного тренера "Челси".

Накануне "Челси" объявил о расставании с Почеттино по обоюдному согласию сторон. Предполагается, что Маурисио не смог договориться с боссами лондонского клуба насчет дальнейшего сотрудничества.



Как утверждает Evening Standard, Почеттино сразу же оказался на радаре у двух клубов. Речь идет о "Юнайтед", чей нынешний наставник Эрик Тен Хаг также находится под угрозой увольнения, и "Баварии", которая никак не найдет замену покидающему Мюнхен Томасу Тухелю.



В прошлом Почеттино неоднократно связывали с работой в "Юнайтед", но только сейчас обстоятельства совпали таким образом, что и Маурисио доступен, и у "красных дьяволов" может появиться вакансия.



Сообщается, что новые совладельцы "Юнайтед" из Ineos являются давними поклонниками Почеттино и его футбольной философии. Маурисио доступен безо всякой компенсации и обладает богатым опытом работы в Премьер-Лиге, что делает 52-летнего аргентинца привлекательной целью для "дьяволов" на замену Тен Хагу, решение по которому будет принято после финала Кубка Англии.