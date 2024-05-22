Гвардиола — лучший тренер Премьер-Лиги в сезоне 2023/24
Премьер-Лига признала Хосепа Гвардиолу из "Манчестер Сити" своим лучшим тренером по итогам сезона 2023/24.
В завершившемся сезоне "Сити" Гвардиолы установил уникальное достижение, завоевав титул Премьер-Лиги четыре раза кряду. Прежде этого еще никому не удавалось.
Эта награда достается Гвардиоле в пятый раз за карьеру. Также Премьер-Лига признавала 53-летнего испанца лучшим в сезонах 2017/18, 2018/19, 2020/21 и 2022/23.
Чаще, чем Гвардиола, лучшим тренером Премьер-Лиги по итогам сезона признавался только сэр Алекс Фергюсон — 12 раз.
На сей раз конкурентами Гвардиолы за звание лучшего тренера выступали Микель Артета из "Арсенала", Унаи Эмери из "Астон Виллы", Андони Ираола из "Борнмута" и Юрген Клопп из "Ливерпуля", и всем им Хосеп благодарен.
"О, да, я хочу разделить эту награду! Особенно с Микелем, который проделал невероятную работу, подстегивая нас до предела до последнего матча".
И, конечно, с Юргеном за незабываемые битвы на протяжении многих, многих лет. И с Унаи Эмери, который сотворил нечто невероятное и вернул "Астон Виллу" в Лигу Чемпионов".
"И с Андони Ираолой, который провел с "Борнмутом" свой первый сезон в Премьер-Лиге и так реабилитировался после тяжелого старта".
"Для меня честь быть среди их всех и завоевать этот трофей. Мы будем защищать эту награду изо всех сил в будущем", — сообщил Гвардиола.
22.05.2024 06:00
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Братики, утра!
Вот фавориты Sky Bet на пост следующего тренера ИМПЕРАТОРОВ:
Рубен Аморим – 5
Жозе Моуринью – 5,5
Roberto De Zerbi – 6
Томас Тухель – 7
Киран Маккенна – 8
Antonio Conte – 17
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эх пакет как жаль, 85 проц хотел сохранить, но самого не сохранили
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почему не Почетино
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Челси железно были в топ-4 на прогноз, теперь вместе с Ливерпулем веселить в новом сезоне будут перестройками. Хороший момент для Шпор и чот не верится, что Вилла и с ЛЧ за топ-4 снова зацепится. Может шанс для сорок или кто там в МЮ будет, хотя и там перестраивать всё надо.
Норм каруселька за спиной Сити и Арсенала ожидается:)
Почу бы в МЮ, занять место в топ-4 и посмеяться над Боли, но скорее к Кейну проситься будет и это норм варик для немцев. Тухеля убирают, а из адекватных свободных топов только Почеттино остался.
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Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Гвардиоле и Ротете.
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Чмо лысое.
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Залупа лысая.
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Заслуженно.
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