Гвардиола — лучший тренер Премьер-Лиги в сезоне 2023/24

Хосеп Гвардиола Премьер-Лига признала Хосепа Гвардиолу из "Манчестер Сити" своим лучшим тренером по итогам сезона 2023/24.

В завершившемся сезоне "Сити" Гвардиолы установил уникальное достижение, завоевав титул Премьер-Лиги четыре раза кряду. Прежде этого еще никому не удавалось.

Эта награда достается Гвардиоле в пятый раз за карьеру. Также Премьер-Лига признавала 53-летнего испанца лучшим в сезонах 2017/18, 2018/19, 2020/21 и 2022/23.

Чаще, чем Гвардиола, лучшим тренером Премьер-Лиги по итогам сезона признавался только сэр Алекс Фергюсон — 12 раз.

На сей раз конкурентами Гвардиолы за звание лучшего тренера выступали Микель Артета из "Арсенала", Унаи Эмери из "Астон Виллы", Андони Ираола из "Борнмута" и Юрген Клопп из "Ливерпуля", и всем им Хосеп благодарен.

"О, да, я хочу разделить эту награду! Особенно с Микелем, который проделал невероятную работу, подстегивая нас до предела до последнего матча".

И, конечно, с Юргеном за незабываемые битвы на протяжении многих, многих лет. И с Унаи Эмери, который сотворил нечто невероятное и вернул "Астон Виллу" в Лигу Чемпионов".

"И с Андони Ираолой, который провел с "Борнмутом" свой первый сезон в Премьер-Лиге и так реабилитировался после тяжелого старта".

"Для меня честь быть среди их всех и завоевать этот трофей. Мы будем защищать эту награду изо всех сил в будущем", — сообщил Гвардиола.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, награды, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 22.05.2024 06:00

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  1. sellman 22.05.2024 07:50 # sellman
    Братики, утра!

    Вот фавориты Sky Bet на пост следующего тренера ИМПЕРАТОРОВ:

    Рубен Аморим – 5

    Жозе Моуринью – 5,5

    Roberto De Zerbi – 6

    Томас Тухель – 7

    Киран Маккенна – 8

    Antonio Conte – 17

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  2. meshuggah 22.05.2024 07:45 # meshuggah
    эх пакет как жаль, 85 проц хотел сохранить, но самого не сохранили

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  3. wengerrrro 22.05.2024 07:21 # wengerrrro
    почему не Почетино

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  4. alexomck 22.05.2024 07:10 # alexomck
    Челси железно были в топ-4 на прогноз, теперь вместе с Ливерпулем веселить в новом сезоне будут перестройками. Хороший момент для Шпор и чот не верится, что Вилла и с ЛЧ за топ-4 снова зацепится. Может шанс для сорок или кто там в МЮ будет, хотя и там перестраивать всё надо.
    Норм каруселька за спиной Сити и Арсенала ожидается:)

    Почу бы в МЮ, занять место в топ-4 и посмеяться над Боли, но скорее к Кейну проситься будет и это норм варик для немцев. Тухеля убирают, а из адекватных свободных топов только Почеттино остался.

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  5. reddebil 22.05.2024 06:48 # reddebil
    Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Гвардиоле и Ротете.

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  6. superglor 22.05.2024 06:40 # superglor
    Чмо лысое.

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  7. reddebil 22.05.2024 06:17 # reddebil
    Залупа лысая.

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  8. chelsea88 22.05.2024 06:12 # chelsea88
    Заслуженно.

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