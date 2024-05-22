Гвардиола — лучший тренер Премьер-Лиги в сезоне 2023/24

Премьер-Лига признала Хосепа Гвардиолу из "Манчестер Сити" своим лучшим тренером по итогам сезона 2023/24.

В завершившемся сезоне "Сити" Гвардиолы установил уникальное достижение, завоевав титул Премьер-Лиги четыре раза кряду. Прежде этого еще никому не удавалось.



Эта награда достается Гвардиоле в пятый раз за карьеру. Также Премьер-Лига признавала 53-летнего испанца лучшим в сезонах 2017/18, 2018/19, 2020/21 и 2022/23.



Чаще, чем Гвардиола, лучшим тренером Премьер-Лиги по итогам сезона признавался только сэр Алекс Фергюсон — 12 раз.



На сей раз конкурентами Гвардиолы за звание лучшего тренера выступали Микель Артета из "Арсенала", Унаи Эмери из "Астон Виллы", Андони Ираола из "Борнмута" и Юрген Клопп из "Ливерпуля", и всем им Хосеп благодарен.



"О, да, я хочу разделить эту награду! Особенно с Микелем, который проделал невероятную работу, подстегивая нас до предела до последнего матча".



И, конечно, с Юргеном за незабываемые битвы на протяжении многих, многих лет. И с Унаи Эмери, который сотворил нечто невероятное и вернул "Астон Виллу" в Лигу Чемпионов".



"И с Андони Ираолой, который провел с "Борнмутом" свой первый сезон в Премьер-Лиге и так реабилитировался после тяжелого старта".



"Для меня честь быть среди их всех и завоевать этот трофей. Мы будем защищать эту награду изо всех сил в будущем", — сообщил Гвардиола.