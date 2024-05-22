Ван де Вен — самый быстрый игрок Премьер-Лиги в сезоне 2023/24
Защитник "Тоттенхэма" Микки Ван де Вен был назван самым быстрым игроком завершившегося сезона Премьер-Лиги 2023/24.
Перебравшись в "Тоттенхэм" из "Вольфсбурга" за 43 миллиона фунтов прошлым летом, Ван де Вен сразу же утвердился ключевым игроком команды Анге Постекоглу.
Примечательно, что один из своих худших отрезков сезона — с одним набранным очком в пяти матчах с ноября по декабрь — "шпоры" провели, когда Микки был травмирован.
Настоящим козырем в арсенале Ван де Вена стала его скорость, благодаря которой он еще в прошлом сезоне был назван самым быстрым центральным защитником в Бундеслиге.
В этом сезоне 23-летний голландец превзошел себя и в матче против "Брентфорда" в январе развил скорость 37.38 км/ч.
Как отмечает Squawka, эта самая высокая мгновенная скорость в Премьер-Лиге с сезона 2020/21, когда этот показатель начал подсчитываться.
В топ-3 самых быстрых игроков завершившегося сезона Премьер-Лиги также вошли нападающий "Лутона" Чидози Огбене (36.93 км/ч) и вингер "Ноттингем Форест" Энтони Эланга (36.91 км/ч).
22.05.2024 00:05
Просмотров: 273
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Живчик-Вагифчик
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий