Ван де Вен — самый быстрый игрок Премьер-Лиги в сезоне 2023/24

Защитник "Тоттенхэма" Микки Ван де Вен был назван самым быстрым игроком завершившегося сезона Премьер-Лиги 2023/24.

Перебравшись в "Тоттенхэм" из "Вольфсбурга" за 43 миллиона фунтов прошлым летом, Ван де Вен сразу же утвердился ключевым игроком команды Анге Постекоглу.



Примечательно, что один из своих худших отрезков сезона — с одним набранным очком в пяти матчах с ноября по декабрь — "шпоры" провели, когда Микки был травмирован.



Настоящим козырем в арсенале Ван де Вена стала его скорость, благодаря которой он еще в прошлом сезоне был назван самым быстрым центральным защитником в Бундеслиге.



В этом сезоне 23-летний голландец превзошел себя и в матче против "Брентфорда" в январе развил скорость 37.38 км/ч.



Как отмечает Squawka, эта самая высокая мгновенная скорость в Премьер-Лиге с сезона 2020/21, когда этот показатель начал подсчитываться.



В топ-3 самых быстрых игроков завершившегося сезона Премьер-Лиги также вошли нападающий "Лутона" Чидози Огбене (36.93 км/ч) и вингер "Ноттингем Форест" Энтони Эланга (36.91 км/ч).



