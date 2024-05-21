Маккенна, Франк и Компани находятся в шорт-листе "Челси"

Киран Маккенна из "Ипсвича", Томас Франк из "Брентфорда" и Венсан Компани из "Бернли" рассматриваются "Челси" на замену уволенному с поста главного тренера Маурисио Почеттино.

Спустя 48 часов, как Почеттино завершил сезон Премьер-Лиги на шестом месте и гарантировал клубу возвращение в еврокубки, "Челси" объявил о расставании с аргентинским специалистом и его ближайшими помощниками.



По информации The Guardian, уход Почеттино не связан с недовольством боссов "Челси" итогами сезона — у сторон возникли разногласия насчет стратегии клуба на будущее, вдобавок Маурисио было отказано в увеличении своего влияния.



Утверждается, что со стороны "Челси" существует серьезный интерес к Маккенне, который за два сезона преодолел с "Ипсвичем" путь из Лиги Один до Премьер-Лиги и с представителями которого "синие" контактируют уже несколько недель.



А упомянутые Франк и Компани привлекательны для "Челси" тем, что уже имеют опыт работы на уровне Премьер-Лиги — в отличие от Мичела из "Жироны" и Себастьяна Хенесса из "Штутгарта", к которым "синие" также присматриваются.



В то же время к покинувшему "Брайтон" Роберто Де Дзерби "Челси" охладел, а насчет Рубена Аморима "синие" считают, что наставник "Спортинга" не соответствует их тактическому профилю.