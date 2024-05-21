"Пэлас" работает над покупкой Чади Риада
"Кристал Пэлас" работает над приобретением центрального защитника "Реал Бетис" Чади Риада.
Этот сезон Риад проводит за "Реал Бетис" на правах аренды из "Барселоны", приняв участие в 30 матчах.
По информации BBC, приобретение 20-летнего защитника, на счету которого два матча за сборную Марокко, может обойтись "Пэлас" в 10 миллионов фунтов плюс бонусы.
Покупка Риада может стать страховкой для "Пэлас" на случай потери Марка Гехи, которым интересуются гранды Премьер-Лиги, включая "Манчестер Юнайтед".
21.05.2024 22:00
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