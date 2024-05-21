"Пэлас" работает над покупкой Чади Риада

Чади Риад "Кристал Пэлас" работает над приобретением центрального защитника "Реал Бетис" Чади Риада.

Этот сезон Риад проводит за "Реал Бетис" на правах аренды из "Барселоны", приняв участие в 30 матчах.

По информации BBC, приобретение 20-летнего защитника, на счету которого два матча за сборную Марокко, может обойтись "Пэлас" в 10 миллионов фунтов плюс бонусы.

Покупка Риада может стать страховкой для "Пэлас" на случай потери Марка Гехи, которым интересуются гранды Премьер-Лиги, включая "Манчестер Юнайтед".


Метки Барселона, Кристал Пэлас, Реал Бетис, Риад

Автор mihajlo   

Дата 21.05.2024 22:00

Количество просмотров Просмотров: 169



Поиск: