"Пэлас" работает над покупкой Чади Риада

"Кристал Пэлас" работает над приобретением центрального защитника "Реал Бетис" Чади Риада.

Этот сезон Риад проводит за "Реал Бетис" на правах аренды из "Барселоны", приняв участие в 30 матчах.



По информации BBC, приобретение 20-летнего защитника, на счету которого два матча за сборную Марокко, может обойтись "Пэлас" в 10 миллионов фунтов плюс бонусы.



Покупка Риада может стать страховкой для "Пэлас" на случай потери Марка Гехи, которым интересуются гранды Премьер-Лиги, включая "Манчестер Юнайтед".