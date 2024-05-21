"Челси" объявил о расставании с Почеттино

Маурисио Почеттино "Челси" объявил о расставании со своим главным тренером Маурисио Почеттино по обоюдному согласию сторон.

Почеттино только прошлым летом заступил на тренерский мостик "Челси". После первых невыразительных месяцев команда, наконец, начала слушаться Маурисио и в итоге финишировала на шестом месте в Премьер-Лиге.

Несмотря на то, что "Челси" стал четвертой лучшей командой Премьер-Лиги по форме в 2024 году и гарантировал себе попадание в Лигу Европы или Лигу Конференций, Почеттино не смог договориться с боссами клуба о дальнейшем сотрудничестве.

"Спасибо владельцам "Челси" и спортивным директорам за возможность стать частью истории этого футбольного клуба. Клуб находится в хорошем положении, чтобы продолжать двигаться вперед в Премьер-Лиге и Европе в предстоящие годы", — сообщил Почеттино.

Если верить журналисту Фабрицио Романо, приоритетом "Челси" является приглашение молодого тренера.


Метки Почеттино, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.05.2024 21:20

Количество просмотров Просмотров: 1731

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Последние комментарии:




  1. kukuruzko 21.05.2024 21:57 # kukuruzko
    Мальвину и чемпик можно заканчивать

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  2. chelsea88 21.05.2024 21:56 # chelsea88
    Ггшки повылазили из-под шконаря)

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  3. takernotagiver 21.05.2024 21:54 # takernotagiver
    Давай по новой, Миша. Все хуиня(с)

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  4. high-malvern 21.05.2024 21:54 # high-malvern
    Отправьте Чорли в чемпионшип уже) Пусть очищение пройдут. Ну это же рофл просто, что у них происходит)

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  5. skydreams 21.05.2024 21:53 # skydreams
    21.05.2024 19:28 # удалить
    skydreams

    сча бомжа с ипсвича поставят. потом он обосрётся и начнутся протесты против рук-ва как было в мю. по другому эти долбаёбы не обучатся

    Источник: http://fapl.ru/posts/107746/?c=1#c7928492

    ебать я Боэли читаю как книгу открытую) пизда им если Челси в следующем сезоне в ЛЧ не попадёт. тут уже явно не тренеру свистеть будут, как было с Почем зимой на выездах

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  6. redwhitegun 21.05.2024 21:52 # redwhitegun
    Это два шага назад для щели)

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  7. skydreams 21.05.2024 21:51 # skydreams
    Бывшие тренеры «Челси» Томас Тухель, Жозе Моуринью и Антонио Конте остаются без работы, и все они были бы заинтересованы в возвращении в Премьер-Лигу этим летом.

    Однако ожидается, что «Челси» сделает выбор в пользу молодого и, по мнению руководства, более прогрессивного специалиста.

    В числе рассматриваемых кандидатов, вероятно, будут главный тренер «Штутгарта» Себастиан Хенесс, тренер «Жироны» Мичел, Киран Маккенна из «Ипсвич Таун», на которого претендует «Брайтон», а также тренер «Лестер Сити» Энцо Мареска.

    [Matt Law]

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  8. chelsea88 21.05.2024 21:49 # chelsea88
    Лэмпарда верните, твари.

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  9. muhamfaizov-lfc 21.05.2024 21:48 # muhamfaizov-lfc
    пидарастерка состарится, а членси так и не выиграет апл

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  10. redwhitegun 21.05.2024 21:48 # redwhitegun
    Это два шага назад для щели)

    (ответить)

  11. mafia 21.05.2024 21:48 # mafia
    Ипсвич

    ОРУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ

    (ответить)

  12. high-malvern 21.05.2024 21:47 # high-malvern
    В Чорли ебнутые наркоманы в руководстве! Занюхнули дорожку видать и Почеттино уволили. Жаль, жаль. На самом деле хороший сезон у них был.

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  13. suddenly 21.05.2024 21:47 # suddenly
    Прикиньте Боули снова Лэмпарда назначит :)

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  14. electric 21.05.2024 21:46 # electric
    О Х Р А Н Н И К вин((

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  15. amirhan-gurazhev 21.05.2024 21:45 # amirhan-gurazhev
    Колбасники полные долбоёбы) Придурки, какая разница кого назначат: Слота, Конте или Алонсо?))) В любом случае для клуба очередной сезон в помойку. Как вам ещё нужно доказывать, что дело в вашем уебанском руководстве?

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  16. suddenly 21.05.2024 21:45 # suddenly
    Вы чё в голосовании за МЮ голосуете? С ума сошли что ли?

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  17. takernotagiver 21.05.2024 21:45 # takernotagiver
    Де Зерби в Челси, а МкКенна в Брайтон. Скорей всего так

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  18. thegodfather 21.05.2024 21:44 # thegodfather
    игра в атаке ебейшая под конец сезона была, хули...больше забивали только в сезоне 16-17 и 2009-2010...
    сложно понять какая причина увала.

    но имхо не из-за места в таблице и не из-за игры

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  19. sausage 21.05.2024 21:43 # sausage
    Пенсы полные долбоёбы) Придурки, какая разница кого назначат: Маккену, Конте или Клоппа?))) В любом случае для клуба очередной сезон в помойку. Как вам ещё нужно доказывать, что дело в вашем уебанском руководстве?

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  20. muhamfaizov-lfc 21.05.2024 21:42 # muhamfaizov-lfc
    долбаебка на пидарастерке сжимает брелочек и верит)) 4 года верит

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