"Челси" объявил о расставании с Почеттино
"Челси" объявил о расставании со своим главным тренером Маурисио Почеттино по обоюдному согласию сторон.
Почеттино только прошлым летом заступил на тренерский мостик "Челси". После первых невыразительных месяцев команда, наконец, начала слушаться Маурисио и в итоге финишировала на шестом месте в Премьер-Лиге.
Несмотря на то, что "Челси" стал четвертой лучшей командой Премьер-Лиги по форме в 2024 году и гарантировал себе попадание в Лигу Европы или Лигу Конференций, Почеттино не смог договориться с боссами клуба о дальнейшем сотрудничестве.
"Спасибо владельцам "Челси" и спортивным директорам за возможность стать частью истории этого футбольного клуба. Клуб находится в хорошем положении, чтобы продолжать двигаться вперед в Премьер-Лиге и Европе в предстоящие годы", — сообщил Почеттино.
Если верить журналисту Фабрицио Романо, приоритетом "Челси" является приглашение молодого тренера.
21.05.2024 21:20
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Последние комментарии:
Мальвину и чемпик можно заканчивать
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Ггшки повылазили из-под шконаря)
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Давай по новой, Миша. Все хуиня(с)
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Отправьте Чорли в чемпионшип уже) Пусть очищение пройдут. Ну это же рофл просто, что у них происходит)
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21.05.2024 19:28 # удалить
skydreams
сча бомжа с ипсвича поставят. потом он обосрётся и начнутся протесты против рук-ва как было в мю. по другому эти долбаёбы не обучатся
Источник: http://fapl.ru/posts/107746/?c=1#c7928492
ебать я Боэли читаю как книгу открытую) пизда им если Челси в следующем сезоне в ЛЧ не попадёт. тут уже явно не тренеру свистеть будут, как было с Почем зимой на выездах
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Это два шага назад для щели)
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Бывшие тренеры «Челси» Томас Тухель, Жозе Моуринью и Антонио Конте остаются без работы, и все они были бы заинтересованы в возвращении в Премьер-Лигу этим летом.
Однако ожидается, что «Челси» сделает выбор в пользу молодого и, по мнению руководства, более прогрессивного специалиста.
В числе рассматриваемых кандидатов, вероятно, будут главный тренер «Штутгарта» Себастиан Хенесс, тренер «Жироны» Мичел, Киран Маккенна из «Ипсвич Таун», на которого претендует «Брайтон», а также тренер «Лестер Сити» Энцо Мареска.
[Matt Law]
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Лэмпарда верните, твари.
(ответить)
пидарастерка состарится, а членси так и не выиграет апл
(ответить)
Это два шага назад для щели)
(ответить)
Ипсвич
ОРУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ
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В Чорли ебнутые наркоманы в руководстве! Занюхнули дорожку видать и Почеттино уволили. Жаль, жаль. На самом деле хороший сезон у них был.
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Прикиньте Боули снова Лэмпарда назначит :)
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О Х Р А Н Н И К вин((
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Колбасники полные долбоёбы) Придурки, какая разница кого назначат: Слота, Конте или Алонсо?))) В любом случае для клуба очередной сезон в помойку. Как вам ещё нужно доказывать, что дело в вашем уебанском руководстве?
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Вы чё в голосовании за МЮ голосуете? С ума сошли что ли?
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Де Зерби в Челси, а МкКенна в Брайтон. Скорей всего так
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игра в атаке ебейшая под конец сезона была, хули...больше забивали только в сезоне 16-17 и 2009-2010...
сложно понять какая причина увала.
но имхо не из-за места в таблице и не из-за игры
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Пенсы полные долбоёбы) Придурки, какая разница кого назначат: Маккену, Конте или Клоппа?))) В любом случае для клуба очередной сезон в помойку. Как вам ещё нужно доказывать, что дело в вашем уебанском руководстве?
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долбаебка на пидарастерке сжимает брелочек и верит)) 4 года верит
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