"Челси" объявил о расставании с Почеттино

"Челси" объявил о расставании со своим главным тренером Маурисио Почеттино по обоюдному согласию сторон.

Почеттино только прошлым летом заступил на тренерский мостик "Челси". После первых невыразительных месяцев команда, наконец, начала слушаться Маурисио и в итоге финишировала на шестом месте в Премьер-Лиге.



Несмотря на то, что "Челси" стал четвертой лучшей командой Премьер-Лиги по форме в 2024 году и гарантировал себе попадание в Лигу Европы или Лигу Конференций, Почеттино не смог договориться с боссами клуба о дальнейшем сотрудничестве.



"Спасибо владельцам "Челси" и спортивным директорам за возможность стать частью истории этого футбольного клуба. Клуб находится в хорошем положении, чтобы продолжать двигаться вперед в Премьер-Лиге и Европе в предстоящие годы", — сообщил Почеттино.



Если верить журналисту Фабрицио Романо, приоритетом "Челси" является приглашение молодого тренера.