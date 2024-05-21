МЮ изучает возможность покупки Гехи
"Манчестер Юнайтед" изучает возможность приобретения защитника "Кристал Пэлас" Марка Гехи.
По информации Daily Mail, "Юнайтед" рассматривает Гехи в качестве альтернативы Джарраду Брантуэйту из "Эвертона" для укрепления левого края центра обороны.
"Юнайтед" готов заплатить за Брантуэйта около 55 миллионов фунтов, и если эта сумма не устроит "Эвертон", "красные дьяволы" будут готовы переключиться на 23-летнего Гехи.
"Юнайтед" внимательно следит за Гехи с прошлого лета. Правда, "Пэлас" оценивает Марка во внушительные 65 млн. фунтов.
Вообще, "Юнайтед" собирается купить двух центральных защитников грядущим летом. Также на радаре у "дьяволов" находятся доступный свободным агентом Тосин Адарабиойо из "Фулхэма" и оцениваемый в 40 млн. фунтов Жан-Клер Тодибо из "Ниццы".
21.05.2024 21:00
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расписарок брали по 80кк, а сейчас хотят топариков у прямых конкурентов за топ-6 за 55? Я бы дешевле 90кк даже не разговаривал.
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