МЮ изучает возможность покупки Гехи

"Манчестер Юнайтед" изучает возможность приобретения защитника "Кристал Пэлас" Марка Гехи.

По информации Daily Mail, "Юнайтед" рассматривает Гехи в качестве альтернативы Джарраду Брантуэйту из "Эвертона" для укрепления левого края центра обороны.



"Юнайтед" готов заплатить за Брантуэйта около 55 миллионов фунтов, и если эта сумма не устроит "Эвертон", "красные дьяволы" будут готовы переключиться на 23-летнего Гехи.



"Юнайтед" внимательно следит за Гехи с прошлого лета. Правда, "Пэлас" оценивает Марка во внушительные 65 млн. фунтов.



Вообще, "Юнайтед" собирается купить двух центральных защитников грядущим летом. Также на радаре у "дьяволов" находятся доступный свободным агентом Тосин Адарабиойо из "Фулхэма" и оцениваемый в 40 млн. фунтов Жан-Клер Тодибо из "Ниццы".