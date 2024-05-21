Онана: "Тен Хаг — тот же самый тренер, что и в "Аяксе"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Андре Онана заявил, что Эрик Тен Хага остается тем же тренером, которого он знал по "Аяксу".

Если "Юнайтед" не победит "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии в ближайшую субботу, то можно будет уверенно говорить, что команда Тен Хага провалила этот сезон.



В Премьер-Лиге "Юнайтед" занял только восьмое место, однако Онана отвергает предположения о том, что Тен Хаг растерял свое тренерское мастерство.



"Я не вижу никакой разницы между тем, как он тренирует "Юнайтед" в сравнении с "Аяксом". Думаю, он тот же самый парень. Слушайте, все мы — те же самые парни, те же самые игроки. Он тот же самый тренер, которого я знал по "Аяксу", он не может измениться за год или два".



"Я здесь не для того, чтобы поддерживать его, потому что он достаточно взрослый, чтобы позаботиться о себе. Он был великолепен в прошлом сезоне. Это же просто плохой сезон".



"Что касается меня, то прошлый сезон был моим лучшим. И что, в этом сезоне я стал другим голкипером? Нет, я тот же самый парень".



"Просто он (Тен Хаг) столкнулся с другими ситуациями. Мы достаточно взрослые, чтобы принять реальность, потому что мы хотим исправиться".



"Мы должны принять реальность, и мы должны взять ситуацию в свои руки. Поэтому, думаю, он тот же самый тренер. Он просто сталкивается с другими ситуациями, и я надеюсь, у него все наладится", — сообщил Онана ютуб-каналу Гари Невилла.