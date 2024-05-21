Саутгейт объяснил свое решение по Хендерсону и Рэшфорду

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объяснил свое решение не включать полузащитника "Аякса" Джордана Хендерсона и нападающего Маркуса Рэшфорда в расширенную заявку на Евро-2024.

Ранее во вторник Саутгейт огласил имена 33 игроков, попавших в расширенную заявку англичан для подготовку к Чемпионату Европы в Германии.



В этом списке не оказалось Рэшфорда, который неудачно проводит сезон за свой клуб, забив лишь семь голов в 33 матчах Премьер-Лиги, а также Хендерсона, который прошлым летом сорвался из "Ливерпуля" в саудовский "Аль-Иттифак", а в январе перешел в "Аякс".



По словам Саутгейта, эти решения дались ему тяжело, однако Гарет счел форму Маркуса и физические кондиции Джордана недостаточными.



"Конечно, это были сложные решения. Речь идет об очень хороших игроках, которые играли важную роль в том, что мы делали несколько лет".



"Что касается Маркуса, то я просто чувствовал, что другие игроки на этом участке поля провели сезон лучше. Все просто".



"Хендо обеспечил себе все шансы. Определяющим фактором стала травма, которую он получил во время последнего сбора (в марте). Он пропустил пять недель и просто не успел набрать темп с тех пор".



"Он великолепный профессионал, и это был сложный выбор, потому что он был так важен и оказывал такую поддержку, пока я здесь".



"Все парни, с которыми я разговаривал, — Бен (Чилуэлл), Маркус и Джордан, которые были с нами в последний сбор — показали себя невероятными профессионалами и достойно приняли это разочарование", — цитирует Саутгейта Sky Sports.