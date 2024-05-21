Эдерсон может уйти из "Сити" летом
Голкипер Эдерсон может покинуть "Манчестер Сити" грядущим летом.
Эдерсон бессменно является первым номером "Сити" с момента своего перехода из "Бенфики" за 35 миллионов фунтов летом 2017.
Эдерсон едва оформил с "Сити" четвертый кряду титул Премьер-Лиги, которых у него всего уже шесть. Также 30-летний бразилец выиграл с "горожанами" два Кубка Англии четыре Кубка Лиги, Лигу Чемпионов, два Суперкубка Англии, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, существует реальная вероятность, что Эдерсон покинет "Сити" летом, если голкиперу поступит "хорошее предложение".
К Эдерсону уже существует серьезный интерес из Саудовской Аравии, и бразилец готов к переговорам без промедления, потому что из-за перелома глазницы он пропускает и финал Кубка Англии, и Кубок Америки.
21.05.2024 18:00
Просмотров: 703
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Последние комментарии:
Вот это новость.
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да пох
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>>существует вероятность
>>если поступит хорошее предложение
Так можно много про кого таких новостей налепить.
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Вечная тень Алиссона
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