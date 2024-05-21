Эдерсон может уйти из "Сити" летом

Эдерсон Голкипер Эдерсон может покинуть "Манчестер Сити" грядущим летом.

Эдерсон бессменно является первым номером "Сити" с момента своего перехода из "Бенфики" за 35 миллионов фунтов летом 2017.

Эдерсон едва оформил с "Сити" четвертый кряду титул Премьер-Лиги, которых у него всего уже шесть. Также 30-летний бразилец выиграл с "горожанами" два Кубка Англии четыре Кубка Лиги, Лигу Чемпионов, два Суперкубка Англии, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, существует реальная вероятность, что Эдерсон покинет "Сити" летом, если голкиперу поступит "хорошее предложение".

К Эдерсону уже существует серьезный интерес из Саудовской Аравии, и бразилец готов к переговорам без промедления, потому что из-за перелома глазницы он пропускает и финал Кубка Англии, и Кубок Америки.


Метки Манчестер Сити, Эдерсон

Автор mihajlo   

Дата 21.05.2024 18:00

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Последние комментарии:




  1. high-malvern 21.05.2024 18:26 # high-malvern
    Вот это новость.

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  2. charmk 21.05.2024 18:21 # charmk
    да пох

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  3. suddenly 21.05.2024 18:15 # suddenly
    >>существует вероятность
    >>если поступит хорошее предложение

    Так можно много про кого таких новостей налепить.

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  4. felix-the-cat 21.05.2024 18:15 # felix-the-cat
    Вечная тень Алиссона

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