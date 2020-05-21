Хендерсон и Рэшфорд не попали в расширенную заявку Англии на Евро-2024
Главный тренер сборной Англии Гарер Саутгейт объявил расширенную заявку своей команды на Евро-2024 из 33 игроков.
В преддверии оглашения расширенной заявки от Саутгейта ждали смелых решений, и в этом плане Гарет не подвел, оставив за бортом ряд громких имен.
В предварительной заявке не нашлось места таким игрокам, как Эрик Дайер, Бен Уайт, Рис Джеймс, Бен Чилуэлл, Калвин Филлипс, Джордан Хендерсон, Джейдон Санчо, Рахим Стерлинг, Маркус Рэшфорд и Доминик Соланке.
Зато в список Саутгейта попали четверо игроков, которые не имеют опыта выступлений за национальную команду. Это Джаррад Брантуэйт из "Эвертона", Джарелл Куанса с Кертисом Джонсом из "Ливерпуля", Адам Уортон из "Кристал Пэлас".
Также можно отметить присутствие в заявке голкипера "Бернли" Джеймса Траффорда, полузащитника "Манчестер Юнайтед" Кобби Майну и нападающего "Брентфорда" Айвена Тоуни.
К 7 июня Саутгейту предстоит сформировать окончательную заявку на турнир в Германии, урезав количество игроков до 26.
Добавим, до Евро-2024 англичане проведут товарищеские матчи против Боснии 3 июня и Исландии 7 июня.
Расширенная заявка сборной Англии Евро-2024
Голкиперы: Дин Хендерсон ("Кристал Пэлас"), Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Аарон Рамсдейл ("Арсенал"), Джеймс Траффорд ("Бернли").
Защитники: Джаррад Брантуэйт ("Эвертон"), Льюис Данк ("Брайтон"), Джо Гомес ("Ливерпуль"), Марк Гехи ("Кристал Пэлас"), Эзри Конса ("Астон Вилла"), Харри Магуайр, Люк Шоу (оба — "Манчестер Юнайтед"), Джарелл Куанса ("Ливерпуль"), Джон Стоунс, Кайл Уолкер (оба — "Манчестер Сити"), Киран Триппьер ("Ньюкасл").
Полузащитники: Трент Александер-Арнольд, Кертис Джонс (оба — "Ливерпуль"), Конор Галлахер ("Челси"), Кобби Майну ("Манчестер Юнайтед"), Деклан Райс ("Вест Хэм"), Адам Уортон ("Кристал Пэлас").
Нападающие: Джуд Беллингем ("Реал"), Джаррод Боуэн ("Вест Хэм"), Эберечи Эзе ("Кристал Пэлас"), Фил Фоден, Джек Грилиш (оба — "Манчестер Сити"), Энтони Гордон ("Ньюкасл"), Харри Кейн ("Бавария"), Джеймс Мэддисон ("Тоттенхэм"), Коул Палмер ("Челси"), Букайо Сака ("Арсенал"), Айвен Тоуни ("Брентфорд"), Олли Уоткинс ("Астон Вилла").
21.05.2024 17:00
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Гордон аут, Рэшфорд ин. Даже сравнивать нечего. Дурелом хуже даже одноногого Рэшфорда. Жаль конечно челсийских крайков: потенциально чуть ли не лучшие в мире, а на практике не вылазят из больнички.
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Райса обратно в ВХ слили
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два середняка, грилиша можно было туда же
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