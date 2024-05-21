Семь вещей, что мы узнали в 38-м туре

"Манчестер Сити" стал чемпионом, "Лутон" присоединился к "Шеффилд Юнайтед" с "Бернли" и вернулся в Чемпионшип, "Ливерпуль" попрощался с Юргеном Клоппом. Об этом и другом — в традиционных и последних в этом сезоне итогах тура в Премьер-Лиге.





"Манчестер Сити" — чемпион Англии!



Интрига перед последним туром в чемпионской гонке жила, но мало кто верил, что "Манчестер Сити" отдаст "Арсеналу" титул. Играли "горожане" дома против уже давно завершившего сезон "Вест Хэма", в итоге уверенно расправившись с "молотобойцами". Интрига ожила лишь перед перерывом, когда Мохаммед Кудус сократил разрыв в счете, но, вероятно, лучший игрок сезона в составе "Сити" Родри быстро ее убил.



Символично, что дублем отметился другой претендент на звание лучшего в лице Фила Фодена, для которого этот сезон был по-настоящему прорывным. Фил превратился в одного из лидеров команды и забил почти столько же, как за два предыдущих сезона вместе взятых. Званию лучшего бомбардира чемпионата Эрлинга Холанда ничего не угрожало, но все же в "Сити" в этом сезоне лучшими были Родри и Фоден.



"Арсенал" — новый главный антагонист "Сити"



Четвертое кряду чемпионство "Манчестер Сити" говорит о доминировании команды Гвардиолы в Премьер-Лиге, и с учетом надвигающейся перестройки в "Ливерпуле" основным конкурентом "горожан" теперь будут "канониры". Так было в этом сезоне, и есть все предпосылки к тому, чтобы и в следующем чемпионате именно "Арсенал" будет ближе всех к "Сити". Об этом сказал и сам Гвардиола, назвав Артету и его команду главной угрозой для "Сити" в будущем.



"Арсенал" значительно прибавил в этом сезоне с приходом Деклана Райса, но Артете еще есть над чем работать — в первую очередь на трансферном рынке. Команде нужен забивной форвард, и именно его поиском селекционеры "канониров" уже заняты. Нужен проверенный нападающий, гарантирующий 20+ голов за сезон. Привлекательным вариантом выглядит Олли Уоткинс из "Астон Виллы", ставший лучшим ассистентом чемпионата и забивший 19 голов, но куда реальнее пока подписание контракта с Айвеном Тоуни из "Брентфорда". Также из числа проверенных в Премьер-Лиге форвардов могут быть интересны "Арсеналу" Александер Исак из "Ньюкасла" и Доминик Соланке из "Борнмута".



"Челси" завершил сезон на мажорной ноте



"Челси" завершил чемпионат серией из пяти побед и сумел финишировать в топ-6. Пока что команда Почеттино попала в Лигу Конференций, но если "Сити" обыграет "Юнайтед" в финале Кубка Англии, то "синие" переберутся в Лигу Европы, а в ЛК их заменит "Ньюкасл". В целом, для складывавшегося ужасно сезона такое завершение выглядит действительно позитивным, так как Лига Европы будет запасным вариантом вернуться в Лигу Чемпионов для "Челси" и возможностью набраться европейского опыта для молодой команды.



Но судя по тому, что уже в понедельник начали появляться слухи о стартовавших в "Челси" поисках нового менеджера, клубное руководство не удовлетворено работой Маурисио Почеттино и готово платить новые миллионные неустойки для очередной смены тренера. Тем не менее, отметим, что во второй части сезона "Челси" был неплох как минимум в атаке — и уже не только за счет невероятной игры Коула Палмера. При всех проблемах с эгоизмом Мадуэке и Джексона, в линии атаки начала появляться "химия", которую можно развить в будущем. Даст ли руководство "Челси" возможность Почеттино развить локальные успехи, узнаем вскоре, но сейчас положение тренера не кажется надежным.



"Ливерпуль" попрощался с Клоппом



Совсем не так представлялось болельщикам "Ливерпуля" прощание с Юргеном Клоппом в начале весны, когда у команды были шансы на победу в чемпионате Лиге Европы, Кубке Англии. В итоге, "красные" проиграли все во время отрезка на стыке марта и апреля, и все ограничилось прощальной вечеринкой без свежих трофеев.



Позитив все равно получилось найти, так как период Клоппа в "Ливерпуле" был невероятно успешным и подарил клубу долгожданное чемпионство, победу в Лиге Чемпионов и массу других трофеев. То, как команда провалилась в концовке сезона, говорит о необходимости больших перемен, и Клопп, очевидно, видел все это еще осенью, не находя в себе сил для новой перестройки.



"Лутон" был самым симпатичным новичком



Вся тройка новичков сезоне 2023/24 покинула Премьер-Лигу, не сумев закрепиться в элите. Удивительно, но до последнего среди повысившихся из Чемпионшипа команд сражался как раз тот, кому перед началом сезона уверенно предрекали вылет, причем вылет с, возможно, антирекордом по набранным очкам.



"Лутон" приятно удивил — как итоговым результатом, так и своей игрой и характером. Команда Роба Эдвардса не устанавливала "автобус" у своих ворот, была очень результативной и интересной в атаке, но ей не хватило немножко везения и баланса — пропускали "шляпники" слишком много, чтобы набирать очки стабильно. Но у них все же были отрезки, когда верилось в способность "Лутона" покинуть зону вылета и финишировать за ее пределами.



Открытиями в составе "Лутона" стали форварды Моррис и Адебайо, а главным откровением можно назвать форму ветерана Росса Баркли, которому не нужно будет возвращаться в Чемпионшип из-за большого количества желающих оставить его в элите. Вероятно, останется в Премьер-Лиге и мощный форвард Адебайо, которого сравнивают с Ромелу Лукаку.



"Кристал Пэлас" может стать сюрпризом следующего сезона



Очень круто завершил сезон "Кристал Пэлас" — "орлы" победили 5:0 сдувшуюся на финише "Астон Виллу" и выдали серию из семи матчей без поражений на финише, забив в них 21 гол и лишь раз сыграв вничью.



Новый менеджер Оливер Гласнер смог мотивировать команду, в которой не было каких-то турнирных вызовов, а когда восстановились лидеры Олисе и Эзе, "орлы" полетели, проявив свой большой потенциал.



Впрочем, многое в отношении будущего "Пэлас" будет зависеть от летней трансферной кампании клуба — смогут ли "орлы" удержать Эзе с Олисе или хотя бы одного из них, и если кого-то из лидеров все же придется продать, кто придет в качестве замены и усиления состава. У "Пэлас" достаточно молодых и талантливых игроков, но как сильно команда зависима от Эзе и Олисе мы могли видеть, когда они были травмированы.



У Хау есть кредит доверия, но — не безлимитный



Эдди Хау удалось завершить сезон с "Ньюкаслом" в топ-7 и с надеждой на еврокубки (если "Юнайтед" проиграет в финале Кубка Англии "Сити"), и у него остается кредит доверия от руководства. Но в случае, если "сороки" забуксуют на старте следующего сезона, вера в Хау может покинуть менеджмент "Ньюкасла".



У "Ньюкасла" хватало проблем, которые возникали не по вине Хау — это в первую очередь травмы, дисквалификация Тонали. Но команда в первую очередь не смогла справиться с игрой на два фронта, а ей необходимо привыкать к регулярной игре в еврокубках и добиваться результата при любых раскладах.



На трансферном рынке этим летом "сороки" будут вести себя скромны, так как столкнутся с ограничениями по ФФП, и Хау нужно провести как можно более качественную предсезонку, которая позволит избежать пробуксовки на старте.



Максим Загребин, специально для FAPL.ru