Фердинанд ожидает увольнения Тен Хага после финала Кубка Англии
Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд ожидает, что "красные дьяволы" уволят своего главного тренера Эрика Тен Хага независимо от исхода финала Кубка Англии.
В данный момент руководство "Юнайтед" дожидается финала Кубка Англии против "Манчестер Сити" в ближайшую субботу, после чего вынесет свой вердикт в отношении Тен Хага.
Однако Фердинанд не думает, что один матч может решить судьбу Эрика. Глядя на весь сезон, Рио не понимает, как голландскому тренеру удастся избежать увольнения.
"Чем больше я думаю об этом, тем больше мне кажется, что Тен Хага не будет здесь в следующем сезоне, выиграют они или проиграют в финале".
"Я не говорю, что хочу этого. Я просто говорю, что, как мне кажется, случится. Мне кажется, клуб будет искать кого-нибудь другого".
"Я не думаю, что завоевание Кубка Англии изменит что-либо в глазах Ineos. Я не разговаривал ни с кем оттуда. Это просто предположение. Так я думаю".
"Если отложить травмы в сторону, то команда играла так плохо. У большинства команд были травмы, хотя, возможно, не в такой степени, как у "Манчестер Юнайтед".
"Я продолжаю говорить это и звучу как заезженная пластинка: твой уровень игры может снизиться, но твой стиль футбола должен быть узнаваем. А здесь этого нет".
"Я не знаю, что мы такое. Я не знаю, кто мы такие. Мы хоть команда? Что мы из себя представляем?" — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.
21.05.2024 15:00
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