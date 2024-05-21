Холанд: "Чем больше критиков, тем лучше"

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд предупредил своих критиков, что негативные комментарии только дополнительно мотивируют его.

Свой второй сезон за "Сити" Холанд провел не так ярко, как дебютный, и недавно легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин даже сравнил 23-летнего норвежца с игроком Лиги Два.



В ответ на это Холанд выиграл "Золотую бутсу" Премьер-Лиги с 27 голами и оформил титул — второй подряд для себя и четвертый подряд для клуба. После окончания сезона Эрлинг в саркастической манере попросил критиковать его еще больше.



"Если это плохой сезон, то для меня пойдет. Раз это плохой сезон, твердо и четко, то дальше есть только один путь — наверх. Чем больше "хейтеров" и критиков, тем лучше".



"Не думаю, что мы осознаем, что сделали и насколько тяжело выиграть четыре титула подряд. Мы изменили историю. Думаю, нас запомнят навсегда", — цитирует Холанда Daily Mail.