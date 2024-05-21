Клопп отрицает, что собрался на пенсию

Покидающий "Ливерпуль" Юрген Клопп отверг предположения, что он завершает тренерскую карьеру.

В минувшее воскресенье "Ливерпуль" победой 2:0 над "Вулверхэмптоном" проводил Клоппа на отдых. Ранее Юрген обещал, что никогда не будет тренировать другой английский клуб, а, возможно, больше не будет тренировать вообще.



Однако Клопп призывает не отправлять его на пенсию раньше времени. Юрген будет готов взяться за новую работу, когда восстановит свою энергию.



"Я еще буду работать. Я едва закончил эту работу. Я точно не знаю, почему никто не верит, что я не буду снова тренировать, но это можно понять, потому что эта работа выглядит как наркотик".



"Это выглядит так, будто каждый возвращается и работает до 70 с чем-то лет. Моя же идея всегда была в том, что я не буду делать этого. Другие люди умнее и делают свою работу другими способами, я же должен отдавать себя всего. Я должен быть искрой, я должен заряжать энергией, я должен делать это все. А я пуст. Вот и все".



"Больше всего я переживаю, что сегодня (тренер вратарей) Джон Ахтерберг постоянно кашлял рядом со мной. Я думал, что завтра проснусь и заболею, потому что он кашлял в мою сторону! Я должен буду начать с отдыха, а там посмотрим".



"Это не так, что я уже ищу следующую возможность и смотрю, какие клубы доступны. Возможности будут, но я не думаю: "Возможно, через год я бы взялся за это". В данный момент это: "Позже посмотрим".



"Я не имею представления, что буду делать завтра. Собирать вещи, наверное. У меня достаточно забот, личную жизнь тоже нужно планировать, но я был занят здесь, и моя жена Улла, наверное, напомнит мне, куда мы отправимся. Я не имею представления, что ждет меня впереди. Сегодня вечером у нас вечеринка", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.